Песков прокомментировал изменения в стратегии нацбезопасности США
Песков прокомментировал изменения в стратегии нацбезопасности США - РИА Новости, 07.12.2025
Песков прокомментировал изменения в стратегии нацбезопасности США
Корректировки, внесенные в стратегию нацбезопасности США, во многом соответствуют видению Москвы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T11:41:00+03:00
2025-12-07T11:41:00+03:00
2025-12-07T11:50:00+03:00
сша
москва
в мире
дмитрий песков
россия
павел зарубин
сша
москва
россия
Песков прокомментировал изменения в стратегии нацбезопасности США
Песков: новая стратегия нацбезопасности США во многом соответствует видению РФ