На Урале пьяный водитель расплакался после проваленного теста на алкоголь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Пьяный водитель в Алапаевском районе Свердловской области расчувствовался после того, как провалил тест на алкоголь, следует из видео, опубликованного пресс-службой Госавтоинспекции региона; при этом в ведомстве заявили , что данный случай – антирекорд недели.

По данным ГАИ , ночью в воскресенье на 65-м километре автодороги Верхняя Синячиха – Махнево – Болотовское в Свердловской области наряд ДПС остановил автомобиль Chevrolet Lanos, где за рулем был 55-летний водитель. Автоинспекторы выявили у него признаки алкогольного опьянения.

"Антирекорд недели: инспекторы ДПС пресекли грубейшее нарушение правил дорожного движения в Алапаевском районе… Мужчина подтвердил факт употребления алкогольных напитков и согласился пройти освидетельствование. Результат показал исключительно высокую концентрацию – 1,624 миллиграмм на литр паров этанола в выдыхаемом воздухе", – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что такая концентрация соответствует тяжелой стадии опьянения, автомобиль задержанного поместили на спецстоянку. В отношении водителя составлен административный протокол за управление машиной в состоянии опьянения, ему грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.