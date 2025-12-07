https://ria.ru/20251207/ural-2060457513.html
На Урале пьяный водитель расплакался после проваленного теста на алкоголь
На Урале пьяный водитель расплакался после проваленного теста на алкоголь - РИА Новости, 07.12.2025
На Урале пьяный водитель расплакался после проваленного теста на алкоголь
Пьяный водитель в Алапаевском районе Свердловской области расчувствовался после того, как провалил тест на алкоголь, следует из видео, опубликованного... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T22:06:00+03:00
2025-12-07T22:06:00+03:00
2025-12-07T22:06:00+03:00
происшествия
свердловская область
урал
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794623417_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_77e6cf7d4c92945537b26c171fbfd29a.jpg
https://ria.ru/20251207/neva-2060413741.html
https://ria.ru/20251207/dtp-2060435579.html
свердловская область
урал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794623417_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d6de3e8c4145a977b0ce69f1a3f8430c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, урал, гибдд мвд рф
Происшествия, Свердловская область, Урал, ГИБДД МВД РФ
На Урале пьяный водитель расплакался после проваленного теста на алкоголь
Пьяный водитель на Урале расплакался после проваленного теста на алкоголь
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости.
Пьяный водитель в Алапаевском районе Свердловской области расчувствовался после того, как провалил тест на алкоголь, следует из видео, опубликованного пресс-службой Госавтоинспекции региона; при этом в ведомстве заявили
, что данный случай – антирекорд недели.
По данным ГАИ
, ночью в воскресенье на 65-м километре автодороги Верхняя Синячиха – Махнево – Болотовское в Свердловской области
наряд ДПС остановил автомобиль Chevrolet Lanos, где за рулем был 55-летний водитель. Автоинспекторы выявили у него признаки алкогольного опьянения.
"Антирекорд недели: инспекторы ДПС пресекли грубейшее нарушение правил дорожного движения в Алапаевском районе… Мужчина подтвердил факт употребления алкогольных напитков и согласился пройти освидетельствование. Результат показал исключительно высокую концентрацию – 1,624 миллиграмм на литр паров этанола в выдыхаемом воздухе", – рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что такая концентрация соответствует тяжелой стадии опьянения, автомобиль задержанного поместили на спецстоянку. В отношении водителя составлен административный протокол за управление машиной в состоянии опьянения, ему грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.
"Да пива просто выпил", – сказал мужчина после того, как прошел тест в машине ДПС, а потом заплакал. "В десять раз больше, получается. Больше десяти", – комментируют при этом сотрудники Госавтоинспекции.