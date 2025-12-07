https://ria.ru/20251207/unichtozhili-2060380112.html
ВС России уничтожили позиции трех подразделений ВСУ в Сумской области
ВС России уничтожили позиции трех подразделений ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 07.12.2025
ВС России уничтожили позиции трех подразделений ВСУ в Сумской области
Российские военные уничтожили позиции трех подразделений ВСУ в двух районах Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T06:36:00+03:00
2025-12-07T06:36:00+03:00
2025-12-07T06:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
россия
сумская область
харьковская область
украина
россия
