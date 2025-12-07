Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили позиции трех подразделений ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 07.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:36 07.12.2025 (обновлено: 06:44 07.12.2025)
ВС России уничтожили позиции трех подразделений ВСУ в Сумской области
ВС России уничтожили позиции трех подразделений ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 07.12.2025
ВС России уничтожили позиции трех подразделений ВСУ в Сумской области
Российские военные уничтожили позиции трех подразделений ВСУ в двух районах Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 07.12.2025
ВС России уничтожили позиции трех подразделений ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне СВО
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российские военные уничтожили позиции трех подразделений ВСУ в двух районах Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Уничтожены позиции 158-й отдельной механизированной бригады, 116-й отдельной бригады сил территориальной обороны и спецроты 225-го отдельного штурмового полка в районах Андреевки и Садков", — сказал собеседник агентства.
Боевая работа артиллерийского расчета САУ Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Сумская область входит в зону ответственности группировки войск "Север". Ее бойцы также действуют в части Харьковской области.
По последним данным Минобороны, за сутки группировка атаковала позиции ВСУ в нескольких населенных пунктах в этих регионах. При этом Украина потеряла:
  • Более 285 солдат;
  • боевую бронированную машину;
  • 15 автомобилей;
  • артиллерийское орудие;
  • два склада боеприпасов и материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
