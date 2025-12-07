Рейтинг@Mail.ru
Убитый во Львове сотрудник военкомата был садистом - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:42 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/ukraina-2060455545.html
Убитый во Львове сотрудник военкомата был садистом
Убитый во Львове сотрудник военкомата был садистом - РИА Новости, 07.12.2025
Убитый во Львове сотрудник военкомата был садистом
Убитый во Львове сотрудник военкомата отличался особой жестокостью по отношению к мобилизованным, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T21:42:00+03:00
2025-12-07T21:42:00+03:00
львов
украина
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999455854_0:30:1280:750_1920x0_80_0_0_f87bcf7bd599584902f6a4362db3f8fb.jpg
https://ria.ru/20251206/odessa-2060308088.html
https://ria.ru/20251206/ukraina-2060247377.html
львов
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999455854_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_742be880472110d0ab085dbd5d86ff04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
львов, украина, вооруженные силы украины, в мире
Львов, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
Убитый во Львове сотрудник военкомата был садистом

РИА Новости: убитый во Львове сотрудник военкомата был садистом

© Фото : Нацполиция УкраиныПолиция в Украине
Полиция в Украине - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото : Нацполиция Украины
Полиция в Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Убитый во Львове сотрудник военкомата отличался особой жестокостью по отношению к мобилизованным, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В четверг украинский офис генерального прокурора сообщал, что житель Львова при проверке документов нанес удар ножом сотруднику военкомата, который впоследствии скончался.
Спасение насильно мобилизованных жителей Украины из фургона ТЦК - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Жители Одессы разгромили автобус сотрудников военкомата
6 декабря, 14:34
"Выяснилось, что убитый ТЦКшник (сотрудник территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) был фанатиком войны и садистом", - сказал собеседник агентства.
По данным источника, знакомого с убитым, он считал, что всех можно заставить воевать, главное правильно "объяснить", добавил он.
"Работая в ТЦК, он запугивал, избивал и заставлял отловленных подписать документы. Отличался от других ТЦКшников тем, что был очень агрессивным по отношению к отловленным гражданам", - сказал представитель силовых структур.
Он добавил, что украинская пропаганда увидела в его гибели возможность обелить репутацию сотрудников военкоматов в глазах населения, моментально присвоив убитому репутацию "мученика". Для этого связанные с киевским режимом СМИ и блогеры записали его в ветераны так называемой АТО, когда киевский режим использовал войска против несогласного с его политикой населения восточной Украины, в составе некой 16-й механизированной бригады. Однако оказалось, что в ВСУ никакой 16-й мехбригады не было, что подтвердили в генштабе ВСУ, добавил он.
"Распространение откровенной лжи и обеление садистов говорит нам, что киевский режим очень боится, что украинцы последуют примеру и начнут защищаться ножами и пистолетами от людоловов", - сказал собеседник агентства.
Пророссийское подполье о поджогах машин сотрудников ТЦК на Украине - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
На Украине поджигают автомобили сотрудников военкоматов
6 декабря, 03:53
 
ЛьвовУкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала