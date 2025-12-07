МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Убитый во Львове сотрудник военкомата отличался особой жестокостью по отношению к мобилизованным, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В четверг украинский офис генерального прокурора сообщал, что житель Львова при проверке документов нанес удар ножом сотруднику военкомата, который впоследствии скончался.
"Выяснилось, что убитый ТЦКшник (сотрудник территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) был фанатиком войны и садистом", - сказал собеседник агентства.
По данным источника, знакомого с убитым, он считал, что всех можно заставить воевать, главное правильно "объяснить", добавил он.
"Работая в ТЦК, он запугивал, избивал и заставлял отловленных подписать документы. Отличался от других ТЦКшников тем, что был очень агрессивным по отношению к отловленным гражданам", - сказал представитель силовых структур.
Он добавил, что украинская пропаганда увидела в его гибели возможность обелить репутацию сотрудников военкоматов в глазах населения, моментально присвоив убитому репутацию "мученика". Для этого связанные с киевским режимом СМИ и блогеры записали его в ветераны так называемой АТО, когда киевский режим использовал войска против несогласного с его политикой населения восточной Украины, в составе некой 16-й механизированной бригады. Однако оказалось, что в ВСУ никакой 16-й мехбригады не было, что подтвердили в генштабе ВСУ, добавил он.
"Распространение откровенной лжи и обеление садистов говорит нам, что киевский режим очень боится, что украинцы последуют примеру и начнут защищаться ножами и пистолетами от людоловов", - сказал собеседник агентства.
