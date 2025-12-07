Жители села под Киевом перекрыли дорогу из-за отсутствия света

"В Крюковщине <...> люди перекрыли дорогу из-за того, что электрики нет уже второй день", — говорится в публикации.

В ноябре Минэнерго Украины сообщило, что в стране повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности производить электроэнергию значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.