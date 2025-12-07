Рейтинг@Mail.ru
Жители села под Киевом перекрыли дорогу из-за отсутствия света - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:14 07.12.2025 (обновлено: 21:38 07.12.2025)
https://ria.ru/20251207/ukraina-2060447376.html
Жители села под Киевом перекрыли дорогу из-за отсутствия света
Жители села под Киевом перекрыли дорогу из-за отсутствия света - РИА Новости, 07.12.2025
Жители села под Киевом перекрыли дорогу из-за отсутствия света
Жители села в Киевской области перекрыли дорогу из-за отсутствия электроснабжения, сообщило агентство УНИАН. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T20:14:00+03:00
2025-12-07T21:38:00+03:00
в мире
киевская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923478428_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_24a5090ac806b8de2ee980685afac608.jpg
https://ria.ru/20251109/ukraina-2053725030.html
https://ria.ru/20251008/ukraina-2046869745.html
киевская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923478428_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_514abb912dda3a45950825e4d11f5358.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киевская область, украина
В мире, Киевская область, Украина
Жители села под Киевом перекрыли дорогу из-за отсутствия света

В Киевской области жители села перекрыли дорогу из-за отсутствия света

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампочки
Лампочки - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Марина Лысцева
Перейти в медиабанк
Лампочки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Жители села в Киевской области перекрыли дорогу из-за отсутствия электроснабжения, сообщило агентство УНИАН.
«
"В Крюковщине <...> люди перекрыли дорогу из-за того, что электрики нет уже второй день", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Военной машине Украины выключили свет
9 ноября, 08:00
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти заявляли о повреждениях энергетических сетей и коммунальных систем. Занимавшая на тот момент должность министр энергетики Светлана Гринчук называла ситуацию очень сложной.
В ноябре Минэнерго Украины сообщило, что в стране повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности производить электроэнергию значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.
Согласно данным сервиса Google Trends, одним из самых популярных запросов на Украине второй год подряд остается "график отключения света".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Украине отключают газ, свет и тепло
8 октября, 08:00
 
В миреКиевская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала