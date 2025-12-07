https://ria.ru/20251207/ukraina-2060447376.html
Жители села под Киевом перекрыли дорогу из-за отсутствия света
2025-12-07T20:14:00+03:00
2025-12-07T20:14:00+03:00
2025-12-07T21:38:00+03:00
В Киевской области жители села перекрыли дорогу из-за отсутствия света
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Жители села в Киевской области перекрыли дорогу из-за отсутствия электроснабжения, сообщило агентство УНИАН.
"В Крюковщине <...> люди перекрыли дорогу из-за того, что электрики нет уже второй день", — говорится в публикации.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины
10 октября. Власти заявляли о повреждениях энергетических сетей и коммунальных систем. Занимавшая на тот момент должность министр энергетики Светлана Гринчук
называла ситуацию очень сложной.
В ноябре Минэнерго Украины сообщило, что в стране повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности производить электроэнергию значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.
Согласно данным сервиса Google Trends, одним из самых популярных запросов на Украине второй год подряд остается "график отключения света".