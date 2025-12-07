Рейтинг@Mail.ru
Медведев отметил деталь стратегии нацбезопасности США, связанную с Украиной - РИА Новости, 07.12.2025
15:56 07.12.2025
Медведев отметил деталь стратегии нацбезопасности США, связанную с Украиной
Медведев отметил деталь стратегии нацбезопасности США, связанную с Украиной - РИА Новости, 07.12.2025
Медведев отметил деталь стратегии нацбезопасности США, связанную с Украиной
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал примечательным то, что Украина не фигурирует в контексте остановки расширения НАТО в... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T15:56:00+03:00
2025-12-07T15:56:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дмитрий медведев
нато
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, сша, дмитрий медведев, нато
В мире, Россия, Украина, США, Дмитрий Медведев, НАТО
Медведев отметил деталь стратегии нацбезопасности США, связанную с Украиной

Медведев: Украина не фигурирует в стратегии нацбезопасности США в контексте НАТО

Флаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал примечательным то, что Украина не фигурирует в контексте остановки расширения НАТО в обновленной стратегии нацбезопасности США.
В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Комментируя содержание документа, Медведев указал на то, что впервые за много лет Россия в американском документе названа не "угрозой", а участником диалога о стабильности.
6 декабря, 08:00
Трамп ударил по Брюсселю. США начинают perestroiku
Трамп ударил по Брюсселю. США начинают perestroiku
6 декабря, 08:00
"Примечательно, что речь об остановке расширения НАТО там идёт, а Украина в этом контексте не фигурирует вовсе", - написал Медведев в MAX.
Также он отметил, что стратегия неожиданно рифмуется с тем, о чем РФ говорит уже не один год: безопасность должна быть общей, а суверенитет государств необходимо уважать.
"Россия давно предлагала договариваться, а не с задранным кверху носом навязывать миру порядок, основанный на правилах, которые даже не зафиксированы в международном праве", - подчеркнул Медведев.
6 декабря, 08:00
"Немыслимые изменения". Трамп готовит революцию в американской политике
"Немыслимые изменения". Трамп готовит революцию в американской политике
6 декабря, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаСШАДмитрий МедведевНАТО
 
 
