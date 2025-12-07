Рейтинг@Mail.ru
Сын Трампа рассказал, сколько еще продлится конфликт на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 07.12.2025 (обновлено: 22:05 07.12.2025)
Сын Трампа рассказал, сколько еще продлится конфликт на Украине
Сын Трампа рассказал, сколько еще продлится конфликт на Украине - РИА Новости, 07.12.2025
Сын Трампа рассказал, сколько еще продлится конфликт на Украине
Украинские олигархи продолжат посылать население страны, рассматриваемое ими как "крестьянство", на фронт до тех пор, пока поток зарубежного финансирования не... РИА Новости, 07.12.2025
Сын Трампа рассказал, сколько еще продлится конфликт на Украине

Трамп-младший: олигархи будут посылать украинцев на фронт, пока идет поток денег

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп — младший
Дональд Трамп — младший - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп — младший. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Украинские олигархи продолжат посылать население страны, рассматриваемое ими как "крестьянство", на фронт до тех пор, пока поток зарубежного финансирования не прекратится, заявил в воскресенье сын президента США Дональд Трамп — младший.
"Богатые сбежали. Они оставили воевать тех, кого считали крестьянами, и не видели никакой причины останавливаться, пока поток денег продолжается и они их крадут. Никто ничего не проверял. Власти и люди, принимающие решения, попросту не видят причин, чтобы когда-либо согласиться на мирное урегулирование", — сказал Трамп-младший, выступая на сессии проходящего в эти дни Дохийского форума.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
"Перестанет существовать": в США рассказали, что грозит Киеву
Вчера, 04:48
Он также добавил, что Владимир Зеленский понимал, что выборы ему больше не выиграть, и поэтому позволял своим союзникам красть деньги из иностранного финансирования.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как выяснилось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, это Миндич, представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов и советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк соответственно.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности министра энергетики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Договариваться станет не с кем": Киеву отправили условия капитуляции
3 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
