ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Украинские олигархи продолжат посылать население страны, рассматриваемое ими как "крестьянство", на фронт до тех пор, пока поток зарубежного финансирования не прекратится, заявил в воскресенье сын президента США Дональд Трамп — младший.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, это Миндич, представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов и советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк соответственно.