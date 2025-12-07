Сын Трампа рассказал, сколько еще продлится конфликт на Украине

ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Украинские олигархи продолжат посылать население страны, рассматриваемое ими как "крестьянство", на фронт до тех пор, пока поток зарубежного финансирования не прекратится, заявил в воскресенье сын президента США Дональд Трамп — младший.
"Богатые сбежали. Они оставили воевать тех, кого считали крестьянами, и не видели никакой причины останавливаться, пока поток денег продолжается и они их крадут. Никто ничего не проверял. Власти и люди, принимающие решения, попросту не видят причин, чтобы когда-либо согласиться на мирное урегулирование", — сказал Трамп-младший, выступая на сессии проходящего в эти дни Дохийского форума.
Он также добавил, что Владимир Зеленский понимал, что выборы ему больше не выиграть, и поэтому позволял своим союзникам красть деньги из иностранного финансирования.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как выяснилось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, это Миндич, представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов и советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк соответственно.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности министра энергетики.