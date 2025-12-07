Рейтинг@Mail.ru
В Полтавской области загорелись объекты инфраструктуры
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 07.12.2025
В Полтавской области загорелись объекты инфраструктуры
В Полтавской области загорелись объекты инфраструктуры
Пожары произошли на ряде объектов промышленной и энергетической инфраструктуры в Полтавской области на востоке Украины, сообщила в воскресенье госслужба Украины РИА Новости, 07.12.2025
В Полтавской области загорелись объекты инфраструктуры

В Полтавской области горят объекты промышленной и энергетической инфраструктуры

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пожары произошли на ряде объектов промышленной и энергетической инфраструктуры в Полтавской области на востоке Украины, сообщила в воскресенье госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Возникли пожары на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры", - говорится в Telegram-канале службы.
Ведутся работы по локализации и ликвидации очагов возгорания, заявлено там.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В Кременчуге прогремел взрыв
