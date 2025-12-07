https://ria.ru/20251207/ukraina-2060396943.html
В Сумах прогремели взрывы
Взрыв прогремел в воскресенье в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.12.2025
В Сумах на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы