На Украине признали Степана Разина символом российской имперской политики

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Институт национальной памяти Украины признал казачьего атамана, предводителя восстания в 1670-1671 годах в Русском царстве Степана Разина лицом, которое якобы пропагандирует "символику российской имперской политики", выяснило РИА Новости, ознакомившись со списком, опубликованным на сайте института.
"Перечень лиц и событий, объектов, содержащих символику российской имперской политики… Разин Степан Тимофеевич - атаман донских казаков, лицо, занимавшее руководящие должности в российских военных формированиях периода (Русского - ред.) царства, организатор грабительских походов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте института.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языках стран Европейского союза.