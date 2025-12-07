Рейтинг@Mail.ru
На Украине признали Степана Разина символом российской имперской политики - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 07.12.2025 (обновлено: 10:23 07.12.2025)
https://ria.ru/20251207/ukraina-2060393121.html
На Украине признали Степана Разина символом российской имперской политики
На Украине признали Степана Разина символом российской имперской политики - РИА Новости, 07.12.2025
На Украине признали Степана Разина символом российской имперской политики
Институт национальной памяти Украины признал казачьего атамана, предводителя восстания в 1670-1671 годах в Русском царстве Степана Разина лицом, которое якобы... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T10:20:00+03:00
2025-12-07T10:23:00+03:00
в мире
украина
россия
степан разин
верховная рада украины
еврокомиссия
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100038/10/1000381065_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_6afebae4cd7428ca8870c5899c488232.jpg
https://ria.ru/20251129/ukraina-2058578589.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100038/10/1000381065_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_fa2986d14cd24496f4f5467f34bc6ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, степан разин, верховная рада украины, еврокомиссия, оон
В мире, Украина, Россия, Степан Разин, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия, ООН
На Украине признали Степана Разина символом российской имперской политики

РИАН: Киев признал Степана Разина пропагандирующим символику Российской империи

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Институт национальной памяти Украины признал казачьего атамана, предводителя восстания в 1670-1671 годах в Русском царстве Степана Разина лицом, которое якобы пропагандирует "символику российской имперской политики", выяснило РИА Новости, ознакомившись со списком, опубликованным на сайте института.
"Перечень лиц и событий, объектов, содержащих символику российской имперской политики… Разин Степан Тимофеевич - атаман донских казаков, лицо, занимавшее руководящие должности в российских военных формированиях периода (Русского - ред.) царства, организатор грабительских походов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте института.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языках стран Европейского союза.
Картина Портрет Емельяна Пугачева - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
На Украине назвали Емельяна Пугачева символом российского империализма
29 ноября, 10:47
 
В миреУкраинаРоссияСтепан РазинВерховная Рада УкраиныЕврокомиссияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала