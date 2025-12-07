"Мы не заслужили". В Раде раскрыли новый план Украины на переговорах

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Украина должна на переговорах с США тянуть время, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко. Его цитирует издание "Страна.ua".



"Я считаю, что нам было максимально нужно тянуть время и улучшать позиции. Иначе нас просто принудят к тому, чего мы не заслужили как нация", — утверждает он.