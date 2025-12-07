Рейтинг@Mail.ru
"Мы не заслужили". В Раде раскрыли новый план Украины на переговорах - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:28 07.12.2025 (обновлено: 11:03 07.12.2025)
https://ria.ru/20251207/ukraina-2060385038.html
"Мы не заслужили". В Раде раскрыли новый план Украины на переговорах
"Мы не заслужили". В Раде раскрыли новый план Украины на переговорах - РИА Новости, 07.12.2025
"Мы не заслужили". В Раде раскрыли новый план Украины на переговорах
Украина должна на переговорах с США тянуть время, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко. Его цитирует издание "Страна.ua". "Я считаю, что нам было... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T08:28:00+03:00
2025-12-07T11:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
сша
россия
вооруженные силы украины
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048136728_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_80985e35e7819d6d50c911a1b6cd1548.jpg
https://ria.ru/20251207/koshkovich-2060386606.html
https://ria.ru/20251207/makron-2060394733.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048136728_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_907ce0c09d88e9aa84ef0138f57456b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, верховная рада украины, сша, россия, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
"Мы не заслужили". В Раде раскрыли новый план Украины на переговорах

Нардеп Костенко призвал Украину тянуть время на переговорах с США

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Украина должна на переговорах с США тянуть время, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко. Его цитирует издание "Страна.ua".

"Я считаю, что нам было максимально нужно тянуть время и улучшать позиции. Иначе нас просто принудят к тому, чего мы не заслужили как нация", — утверждает он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
На Западе раскрыли, какой подарок лидеры ЕС преподнесли Путину
Вчера, 08:56
По его мнению, американцы считают, что Украине нужно заканчивать конфликт на фоне коррупционного скандала и проблем на фронте.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Владимир Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его мнению, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Слова Макрона после удара ВС России по Украине вызвали раздражение в США
Вчера, 10:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВерховная Рада УкраиныСШАРоссияВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала