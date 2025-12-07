"Мы не заслужили". В Раде раскрыли новый план Украины на переговорах

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Украина должна на переговорах с США тянуть время, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко. Его цитирует издание "Страна.ua".
"Я считаю, что нам было максимально нужно тянуть время и улучшать позиции. Иначе нас просто принудят к тому, чего мы не заслужили как нация", — утверждает он.
По его мнению, американцы считают, что Украине нужно заканчивать конфликт на фоне коррупционного скандала и проблем на фронте.
Мирная инициатива США и европейские "поправки"
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Владимир Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его мнению, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.