"Перестанет существовать": в США рассказали, что грозит Киеву

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Активно развивающийся сейчас коллапс ВСУ неминуемо приведет к закреплению господства России на Украине, заявил американский военный аналитик, бывший разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«
"Украинцы говорят: "За что мы сражаемся?", "Почему мы умираем?". И вы видите, сейчас вся их армия начинает терять волю к борьбе, волю к сопротивлению. Они больше не верят в это дело, и по мере этого начинают покидать свои позиции, чтобы спасти свои жизни и просто дезертировать, уйти навсегда. И это крах. Вот что происходит прямо сейчас. Украинская армия перестанет существовать как функционирующая боевая сила в самом ближайшем будущем. И в конце концов, произойдет демилитаризация, как диктует Россия", — сообщает он.
«
"Потом все будет разработано для создания политической структуры, которая усилит российское господство в послевоенной Украине. И для того, чтобы это сделать, придется разрушить нынешние элитные структуры. <…> Но также остается вопрос денацификации. Люди должны понимать, что самые ужасные преступления были совершены не русскими, а украинцами", — резюмирует Риттер.
По сообщениям Минобороны, за последние сутки российские силы нанесли массированный удар, в том числе, ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу.
Кроме того, бойцы уничтожили 23 боевые бронированные машины ВСУ, боевую машину РСЗО "Град", семь артиллерийских орудий, десять станций радиоэлектронной борьбы, а также 21 склада боеприпасов, материальных средств и горючего.