"Перестанет существовать": в США рассказали, что грозит Киеву

"Украинцы говорят: "За что мы сражаемся?", "Почему мы умираем?". И вы видите, сейчас вся их армия начинает терять волю к борьбе, волю к сопротивлению. Они больше не верят в это дело, и по мере этого начинают покидать свои позиции, чтобы спасти свои жизни и просто дезертировать, уйти навсегда. И это крах. Вот что происходит прямо сейчас. Украинская армия перестанет существовать как функционирующая боевая сила в самом ближайшем будущем. И в конце концов, произойдет демилитаризация, как диктует Россия", — сообщает он.