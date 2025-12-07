Рейтинг@Mail.ru
"Перестанет существовать": в США рассказали, что грозит Киеву
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:48 07.12.2025
"Перестанет существовать": в США рассказали, что грозит Киеву
"Перестанет существовать": в США рассказали, что грозит Киеву - РИА Новости, 07.12.2025
"Перестанет существовать": в США рассказали, что грозит Киеву
Активно развивающийся сейчас коллапс ВСУ неминуемо приведет к закреплению господства России на Украине, заявил американский военный аналитик, бывший разведчик... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T04:48:00+03:00
2025-12-07T04:48:00+03:00
"Перестанет существовать": в США рассказали, что грозит Киеву

Аналитик Риттер: крах Киева закрепит господство России на Украине

© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Здание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Активно развивающийся сейчас коллапс ВСУ неминуемо приведет к закреплению господства России на Украине, заявил американский военный аналитик, бывший разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«
"Украинцы говорят: "За что мы сражаемся?", "Почему мы умираем?". И вы видите, сейчас вся их армия начинает терять волю к борьбе, волю к сопротивлению. Они больше не верят в это дело, и по мере этого начинают покидать свои позиции, чтобы спасти свои жизни и просто дезертировать, уйти навсегда. И это крах. Вот что происходит прямо сейчас. Украинская армия перестанет существовать как функционирующая боевая сила в самом ближайшем будущем. И в конце концов, произойдет демилитаризация, как диктует Россия", — сообщает он.
Разрушенное здание в городе Первомайске - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Крах набирает обороты". На Западе сделали тревожное заявление об Украине
4 декабря, 19:29
В таких условиях, по мнению эксперта, ключевым вопросом станет политическое устройство новой Украины, входящей в орбиту влияния России. Согласно экс-разведчику, самым важным там будет ликвидация политических последствий из-за совершенных киевским режимом военных преступлений.
«
"Потом все будет разработано для создания политической структуры, которая усилит российское господство в послевоенной Украине. И для того, чтобы это сделать, придется разрушить нынешние элитные структуры. <…> Но также остается вопрос денацификации. Люди должны понимать, что самые ужасные преступления были совершены не русскими, а украинцами", — резюмирует Риттер.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
"Только что расправились": в США раскрыли, что теперь будет с Зеленским
Вчера, 07:17
По сообщениям Минобороны, за последние сутки российские силы нанесли массированный удар, в том числе, ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу.
Кроме того, бойцы уничтожили 23 боевые бронированные машины ВСУ, боевую машину РСЗО "Град", семь артиллерийских орудий, десять станций радиоэлектронной борьбы, а также 21 склада боеприпасов, материальных средств и горючего.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Они повсюду". На Западе рассказали о новой угрозе для ВСУ в зоне СВО
4 декабря, 15:37
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
