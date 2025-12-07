Рейтинг@Mail.ru
Келлог назвал ключевые вопросы в урегулировании украинского кризиса - РИА Новости, 07.12.2025
03:04 07.12.2025
Келлог назвал ключевые вопросы в урегулировании украинского кризиса
Келлог назвал ключевые вопросы в урегулировании украинского кризиса
Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что вопросы принадлежности Запорожской АЭС и ДНР остаются ключевыми в части урегулирования украинского кризиса,... РИА Новости, 07.12.2025
ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что вопросы принадлежности Запорожской АЭС и ДНР остаются ключевыми в части урегулирования украинского кризиса, и если решить их, "остальное сложится достаточно хорошо".
Келлог ранее заявлял, что США находятся в "двух метрах" от урегулирования конфликта на Украине.
"Думаю, что у нас все свелось к нескольким вопросам...Донецк... и Запорожская АЭС, которая находится в холодном останове, но это огромная атомная станция. Если мы уладим эти два вопроса, я думаю, что все остальное сложится достаточно хорошо", - сказал Келлог в Калифорнии на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
