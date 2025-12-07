Рейтинг@Mail.ru
На Западе высказались о капитуляции Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:11 07.12.2025 (обновлено: 05:37 07.12.2025)
На Западе высказались о капитуляции Украины
На Западе высказались о капитуляции Украины - РИА Новости, 07.12.2025
На Западе высказались о капитуляции Украины
Ослабление ВСУ создает для России преимущества, сообщил военный аналитик финской организации Black Bird Group Эмиль Кастехельми в беседе с The New York Times. РИА Новости, 07.12.2025
На Западе высказались о капитуляции Украины

Аналитик Кастехельми: у РФ есть преимущества из-за критического ослабления ВСУ

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Ослабление ВСУ создает для России преимущества, сообщил военный аналитик финской организации Black Bird Group Эмиль Кастехельми в беседе с The New York Times.
«
"У русских действительно есть преимущество. Хотя Украина еще не готова капитулировать, она выглядит критически слабой. На этом фоне русские, полагаю, могут диктовать условия. <…> Будущее Украины выглядит очень, очень мрачным. Я не вижу света в конце тоннеля", — заявил он.
По сообщениям Минобороны, за последние сутки российские силы нанесли массированный удар, в том числе, ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу.
Кроме того, бойцы уничтожили 23 боевые бронированные машины ВСУ, боевую машину РСЗО "Град", семь артиллерийских орудий, десять станций радиоэлектронной борьбы, а также 21 склад боеприпасов, материальных средств и горючего.
Специальная военная операция на Украине
 
 
