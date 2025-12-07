https://ria.ru/20251207/ukraina-2060364446.html
На Западе высказались о капитуляции Украины
На Западе высказались о капитуляции Украины - РИА Новости, 07.12.2025
На Западе высказались о капитуляции Украины
Ослабление ВСУ создает для России преимущества, сообщил военный аналитик финской организации Black Bird Group Эмиль Кастехельми в беседе с The New York Times. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T01:11:00+03:00
2025-12-07T01:11:00+03:00
2025-12-07T05:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_15fe08450a717f2abe4a8683f4f756a2.jpg
https://ria.ru/20251206/zelenskiy-2060256009.html
https://ria.ru/20251203/peregovory-2059394345.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a37e6e494a51af490cc97a50097bb0a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
На Западе высказались о капитуляции Украины
Аналитик Кастехельми: у РФ есть преимущества из-за критического ослабления ВСУ