Уиткофф проводит переговоры с представителями Израиля и Катара, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в воскресение проводит переговоры с представителями Израиля и Катара в Нью-Йорке, чтобы восстановить отношения после израильских ударов по Дохе, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 9 сентября анонсировала начало операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС в столице Катара. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom уточнила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху объявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что переговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
