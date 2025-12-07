Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф проводит переговоры с представителями Израиля и Катара, пишут СМИ - РИА Новости, 07.12.2025
20:29 07.12.2025
Уиткофф проводит переговоры с представителями Израиля и Катара, пишут СМИ
Уиткофф проводит переговоры с представителями Израиля и Катара, пишут СМИ - РИА Новости, 07.12.2025
Уиткофф проводит переговоры с представителями Израиля и Катара, пишут СМИ
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в воскресение проводит переговоры с представителями Израиля и Катара в Нью-Йорке, чтобы восстановить отношения после...
2025-12-07T20:29:00+03:00
2025-12-07T20:29:00+03:00
в мире
израиль
катар
сша
биньямин нетаньяху
стив уиткофф
дональд трамп
хамас
израиль
катар
сша
в мире, израиль, катар, сша, биньямин нетаньяху, стив уиткофф, дональд трамп, хамас
В мире, Израиль, Катар, США, Биньямин Нетаньяху, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, ХАМАС
Уиткофф проводит переговоры с представителями Израиля и Катара, пишут СМИ

Axios: Уиткофф проводит переговоры с представителями Израиля и Катара

ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в воскресение проводит переговоры с представителями Израиля и Катара в Нью-Йорке, чтобы восстановить отношения после израильских ударов по Дохе, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, Израиль будет представлен главой службы внешней разведки "Моссад" Давидом Барнеа, в то время как со стороны Катара будет неназванный высокопоставленный чиновник.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Израиль пытается изменить соглашение по Газе в свою пользу, считают в ХАМАС
Вчера, 17:29
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 9 сентября анонсировала начало операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС в столице Катара. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom уточнила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху объявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что переговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по Катару
16 сентября, 00:43
 
