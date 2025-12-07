Рейтинг@Mail.ru
Дуров заявил, что рад победе Петра Яна в поединке за титул UFC - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
21:17 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/ufs-2060453596.html
Дуров заявил, что рад победе Петра Яна в поединке за титул UFC
Дуров заявил, что рад победе Петра Яна в поединке за титул UFC - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Дуров заявил, что рад победе Петра Яна в поединке за титул UFC
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что рад победе российского бойца смешанных единоборств (ММА) Петра Яна, который вернул себе пояс Абсолютного РИА Новости Спорт, 07.12.2025
2025-12-07T21:17:00+03:00
2025-12-07T21:17:00+03:00
единоборства
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
ян (регенсбург)
мераб двалишвили
петр ян
павел дуров
ufc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060396656_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bceafacfd843a90c864980a158632e1b.jpg
/20251207/ufc-2060397125.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060396656_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_09bcdc7f8276440f7daeea17d1deb41c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, смешанные боевые искусства (мма), ян (регенсбург), мераб двалишвили, петр ян, павел дуров, ufc, telegram
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), Ян (Регенсбург), Мераб Двалишвили, Петр Ян, Павел Дуров, UFC, Telegram
Дуров заявил, что рад победе Петра Яна в поединке за титул UFC

Дуров обрадовался победе Петра Яна в поединке за титул UFC

© Getty Images / Ian MauleРоссийский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян празднует победу над Мерабом Двалишвили
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян празднует победу над Мерабом Двалишвили - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Getty Images / Ian Maule
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян празднует победу над Мерабом Двалишвили
Читать в
Дзен
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что рад победе российского бойца смешанных единоборств (ММА) Петра Яна, который вернул себе пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории.
В воскресенье Ян победил в реванше единогласным решением судей грузинского бойца Мераба Двалишвили и вновь стал чемпионом UFC в легчайшей весовой категории. Поединок прошел в Лас-Вегасе.
"Рад видеть, что мой приятель по спортзалу Петр Ян выиграл титул UFC", - написал Дуров в социальной сети X.
Яну 32 года, на его счету 20 побед и пять поражений в смешанных единоборствах (ММА). Первый раз Ян завоевал пояс чемпиона UFC в 2020 году, он утратил титул в 2021 году из-за дисквалификации за запрещенный удар в бою с американцем Алджамейном Стерлингом. 34-летний Двалишвили выиграл 21 поединок и потерпел пять поражений, он был чемпионом с сентября 2024 года.
Петр Ян - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
UFC признал бой Петра Яна с Двалишвили лучшим поединком вечера
Вчера, 11:31
 
ЕдиноборстваСпортСмешанные боевые искусства (ММА)Ян (Регенсбург)Мераб ДвалишвилиПетр ЯнПавел ДуровUFCTelegram
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Локомотив
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Барыс
    Сибирь
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Ак Барс
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Рома
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Крылья Советов
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    ЦСКА
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Болонья
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Ювентус
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Сельта
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала