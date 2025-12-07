https://ria.ru/20251207/ufs-2060453596.html
Дуров заявил, что рад победе Петра Яна в поединке за титул UFC
Дуров заявил, что рад победе Петра Яна в поединке за титул UFC
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что рад победе российского бойца смешанных единоборств (ММА) Петра Яна, который вернул себе пояс Абсолютного РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Дуров заявил, что рад победе Петра Яна в поединке за титул UFC
