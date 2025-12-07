Трамп пообещал бить по наркокартелям не только в море, но и на земле

ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. США начнут бороться с наркокартелями на суше тем же способом, что и на море, заявил американский президент Дональд Трамп на торжественном ужине по случаю вручения премий центра Кеннеди.
Штаты наносят удары по лодкам у берегов Центральной и Южной Америки из-за подозрений в перевозке наркотиков.
Амнистии не будет. Трамп готовится ко "второму Вьетнаму"
3 декабря, 08:00
«
"Мы собираемся начать тот же процесс на суше, потому что мы знаем каждый маршрут, мы знаем каждый дом, мы знаем, где они живут. Мы все о них знаем", — сказал он.
При этом политик добавил, что количество наркотиков, поступающих в США по морю, сократилось на 94 процента.
"И я пытаюсь выяснить, кто эти остальные шесть процентов", — заключил президент.
Вашингтон оправдывает военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей.
В ноябре Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Венесуэла как пробный камень международного правопорядка
1 декабря, 08:00