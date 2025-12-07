https://ria.ru/20251207/tv-2060463132.html
Власти Нигерии обеспечили возвращение 100 школьников, похищенных боевиками
Власти Нигерии обеспечили возвращение 100 школьников, похищенных боевиками
Нигерийское правительство обеспечило возвращение 100 похищенных боевиками в ноябре школьников, передаёт местный телеканал Channels Television. РИА Новости, 07.12.2025
ПРЕТОРИЯ, 7 дек - РИА Новости. Нигерийское правительство обеспечило возвращение 100 похищенных боевиками в ноябре школьников, передаёт местный телеканал Channels Television.
"Федеральное правительство обеспечило освобождение 100 школьников, похищенных из католической школы Святой Марии в Папири, штат Нигер", - говорится в сообщении канала.
В последнее время в Нигерии
участились случаи похищения людей. Ранее глава Ассоциации христиан Нигерии Булус Йоханна сообщал, что боевики похитили 303 учащихся и 12 преподавателей в католической школе Святой Марии на западе Нигерии. В нигерийском штате Кебби вооруженные бандиты 17 ноября похитили 24 ученицы государственной школы для девочек и убили заместителя директора. Кроме того, в ночь с 18 на 19 ноября преступники атаковали церковь в городе Экити штата Квара. Они открыли беспорядочный огонь по прихожанам. Пять верующих были убиты, 38 похищены. За заложников потребовали выкуп в размере 3,8 миллиарда найр (2,6 миллиона долларов).