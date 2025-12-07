https://ria.ru/20251207/trevoga-2060367689.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Воздушная тревога отменена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 07.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
михаил развожаев
севастополь
В Севастополе спустя 12 минут отменили воздушную тревогу