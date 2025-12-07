https://ria.ru/20251207/trevoga-2060367272.html
В Тульской области повторно объявили опасность атаки БПЛА
В Тульской области повторно объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 07.12.2025
В Тульской области повторно объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 07.12.2025
тульская область
