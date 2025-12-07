https://ria.ru/20251207/trevoga-2060365696.html
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 07.12.2025
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность
Беспилотную опасность объявили на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T01:52:00+03:00
2025-12-07T01:52:00+03:00
2025-12-07T01:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
казбек коков
безопасность
кабардино-балкарская республика (кбр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eab8def8e7f4607e63737d6ec14466eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казбек коков, безопасность, кабардино-балкарская республика (кбр)
Специальная военная операция на Украине, Казбек Коков, Безопасность, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность
На территории Кабардино-Балкарии объявили угрозу атаки беспилотников