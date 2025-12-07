Рейтинг@Mail.ru
07.12.2025
18:00 07.12.2025
Новая Третьяковка возобновила работу
Новая Третьяковка возобновила работу
Вход в здание Новой Третьяковской галереи на Крымском валу открылся в 16.30 мск, сообщили в пресс-службе галереи.
Новая Третьяковка возобновила работу

Новая Третьяковка на Крымском валу возобновила работу

Посетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском валу
Посетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском валу. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вход в здание Новой Третьяковской галереи на Крымском валу открылся в 16.30 мск, сообщили в пресс-службе галереи.
Ранее в пресс-службе галереи сообщили, что здание Новой Третьяковки будет закрыто до 18.00 в воскресенье.
"UPD: Третьяковская галерея на Крымском Валу будет открыта для посещения с 16.30", - говорится в обновленном сообщении в Telegram-канале галереи.
В пресс-службе добавили, что посетители, которые были вынуждены прервать посещение выставок или купили билеты на сеансы в воскресенье, смогут сдать билеты или посетить выставки в любое удобное время в течение 14 дней.
Вход в здание Третьяковской галереи на Крымском валу закрыли до 18:00
