Новая Третьяковка возобновила работу
Новая Третьяковка возобновила работу - РИА Новости, 07.12.2025
Новая Третьяковка возобновила работу
Вход в здание Новой Третьяковской галереи на Крымском валу открылся в 16.30 мск, сообщили в пресс-службе галереи. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T18:00:00+03:00
2025-12-07T18:00:00+03:00
2025-12-07T18:00:00+03:00
