Новая Третьяковка возобновила работу

Ранее в пресс-службе галереи сообщили, что здание Новой Третьяковки будет закрыто до 18.00 в воскресенье.

В пресс-службе добавили, что посетители, которые были вынуждены прервать посещение выставок или купили билеты на сеансы в воскресенье, смогут сдать билеты или посетить выставки в любое удобное время в течение 14 дней.