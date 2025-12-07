https://ria.ru/20251207/tramp-2060463509.html
Трамп заявил, что иностранные государства не оспаривают его прав на пошлины
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил на фоне судебного разбирательства о его полномочиях по введению пошлин, что если бы иностранные государства считали, что у него нет таких прав, то они бы сказали об этом прямо.
"Если бы страны не считали, что эти полномочия существуют, они бы заявили об этом четко и ясно", - написал Трамп
в соцсети Truth Social.
Апелляционный суд США
в конце августа постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права вводить импортные пошлины. Белый дом настаивает на наличии таких экстренных полномочий, связывая ситуацию с национальной безопасностью. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки государств. Если Верховный суд признает, что американский лидер принял решение в обход процедур, то администрации придется вернуть уплаченные импортерами пошлины.
Трамп 9 ноября отметил важное значение пошлин, введенных на иностранные товары, указав, что они улучшили уровень инфляции в стране и привели к рекордным ценам американских акций на фондовом рынке. Он также раскритиковал противников тарифной политики, подчеркнув, что Штаты получают триллионы долларов от пошлин, что поможет закрыть долг страны в 37 триллионов долларов. Кроме того, американский лидер пообещал выплатить американцам, кроме тех, у кого высокие доходы, дивиденды в 2 тысячи долларов на человека на фоне поступлений от тарифов.