В Конгрессе рассказали, что соратники Трампа высмеивали его до переизбрания
22:46 07.12.2025
В Конгрессе рассказали, что соратники Трампа высмеивали его до переизбрания
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, объявившая о решении уйти из палаты представителей на фоне разногласий с американским лидером Дональдом Трампом, рассказала,
2025-12-07T22:46:00+03:00
2025-12-07T22:46:00+03:00
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, объявившая о решении уйти из палаты представителей на фоне разногласий с американским лидером Дональдом Трампом, рассказала, что многие ее коллеги высмеивали Трампа и ее за его поддержку до его переизбрания, а после начали "целовать его в зад".
"Это шокирует людей. Я видела, как многие мои коллеги сначала высмеивали его и то, как он говорит, постоянно смеялись надо мной за то, что я поддерживала его. А затем, когда он выдвинулся на выборы в 2024, они все начали целовать его в зад и решили впервые надеть кепку MAGA (движения Трампа "Сделаем Америку снова великой", Make America Great Again)", - заявила Грин в интервью телеканалу CBS.
Ранее Трамп заявил, что хотел бы возвращения в политику конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Он также признался, что ему не за что прощать Грин, объявившую ранее о своем предстоящем уходе из конгресса на фоне скандала с главой государства.
Грин обвиняла Трампа в том, что его агрессивная риторика в ее адрес подстрекает поток получаемых угроз ее жизни. Конгрессвумен также заявляла, что с ней связываются представители частных охранных предприятий с предупреждениями о ее безопасности.
Трамп 15 ноября заявил, что его бывшая сторонница Грин предала Республиканскую партию, поскольку ее взгляды стали левыми. Президент отрекся от нее и назвал "разглагольствующей сумасшедшей" за критику его политики.
