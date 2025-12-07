https://ria.ru/20251207/tramp-2060460205.html
В Конгрессе рассказали, что соратники Трампа высмеивали его до переизбрания
В Конгрессе рассказали, что соратники Трампа высмеивали его до переизбрания - РИА Новости, 07.12.2025
В Конгрессе рассказали, что соратники Трампа высмеивали его до переизбрания
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, объявившая о решении уйти из палаты представителей на фоне разногласий с американским лидером Дональдом Трампом, рассказала, РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T22:46:00+03:00
2025-12-07T22:46:00+03:00
2025-12-07T22:46:00+03:00
в мире
дональд трамп
марджори тейлор грин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050858336_0:181:2330:1492_1920x0_80_0_0_1b2740e563cffaa9b09d77d166f07136.jpg
https://ria.ru/20251207/klinton-2060425476.html
https://ria.ru/20251204/tramp-2059659294.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050858336_0:38:2330:1786_1920x0_80_0_0_e75ba5e7d43d21c319410a81aa10fd37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, марджори тейлор грин
В мире, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин
В Конгрессе рассказали, что соратники Трампа высмеивали его до переизбрания
Конгрессвумен Грин: многие соратники Трампа высмеивали его до переизбрания
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, объявившая о решении уйти из палаты представителей на фоне разногласий с американским лидером Дональдом Трампом, рассказала, что многие ее коллеги высмеивали Трампа и ее за его поддержку до его переизбрания, а после начали "целовать его в зад".
"Это шокирует людей. Я видела, как многие мои коллеги сначала высмеивали его и то, как он говорит, постоянно смеялись надо мной за то, что я поддерживала его. А затем, когда он выдвинулся на выборы в 2024, они все начали целовать его в зад и решили впервые надеть кепку MAGA (движения Трампа
"Сделаем Америку снова великой", Make America Great Again)", - заявила Грин в интервью телеканалу CBS.
Ранее Трамп заявил, что хотел бы возвращения в политику конгрессвумен Марджори Тейлор Грин
. Он также признался, что ему не за что прощать Грин, объявившую ранее о своем предстоящем уходе из конгресса на фоне скандала с главой государства.
Грин обвиняла Трампа в том, что его агрессивная риторика в ее адрес подстрекает поток получаемых угроз ее жизни. Конгрессвумен также заявляла, что с ней связываются представители частных охранных предприятий с предупреждениями о ее безопасности.
Трамп 15 ноября заявил, что его бывшая сторонница Грин предала Республиканскую партию, поскольку ее взгляды стали левыми. Президент отрекся от нее и назвал "разглагольствующей сумасшедшей" за критику его политики.