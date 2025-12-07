Эксперт прокомментировал заявление Трампа-младшего о связях Европы и Киева

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Заявление Трампа-младшего о заинтересованности украинских олигархов в западном финансировании ставит точку в вопросе коррупционных связей Европы и Киева, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости военно-политический аналитик, старший научный сотрудник института философии Национальной академии наук Белоруссии Александр Тиханский.

Ранее сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что украинские олигархи продолжат посылать население страны, рассматриваемое ими как "крестьянство", на фронт до тех пор, пока поток зарубежного финансирования не прекратится. Сын президента США выразил мнение, что конфликт будет продолжаться из-за заинтересованности украинских олигархов в западном финансировании и их готовности отправлять на фронт граждан страны до тех пор, пока поток денег не иссякнет.

"Заявление Трампа-младшего обличает украинскую элиту, отдыхающую в Монако , пока "народ воюет". На Украине обвал проблем с коррупцией, и это признается как внутри страны, так и международными организациями. Арест высокопоставленных чиновников по обвинению в коррупции является тому подтверждением. Это факт. И куча дорогих автомобилей с украинскими номерами в Монако также не является секретом. Мало того, когорту этих людей уже назвали "батальон Монако" - это отпрыски и родственники украинских политиков, банкиров, руководителей органов власти, которые тусят все время на международных курортах и мировых злачных местах. Но когда о вопиющей коррупции в Украине говорит сын президента США – это многое меняет. Он ставит точку в данном вопросе", - сказал эксперт.

По его словам, в словах сына президента США есть и другая подоплека - "Дональд Трамп-младший дает важную политическую оценку тому, что погрязшая в коррупции украинская власть абсолютно не заинтересована в наступлении мира".

"Именно Киеву необходимо продолжение войны, которая гарантирует им не только власть, но и "денежную лавину". Коррупционные схемы, выгодные как Европе , так и украинским олигархам уже давно известны в НАБУ . Этот "жирный" сговор предполагает такие механизмы как: завышение стоимости контрактов, когда европейские компании заключают контракты на поставку вооружения, техники и гуманитарной помощи по завышенным ценам. Разница оседает на счетах подставных компаний, контролируемых как украинскими, так и европейскими участниками схемы", - отметил собеседник агентства.

Тиханский подчеркнул, что это нецелевое использование средств: европейские фонды выделяют средства на конкретные проекты, которые в реальности не реализуются или реализуются частично.

"Под словом "олигархи" Дональд Трамп-младший подразумевает группу влиятельных бизнесменов и политиков, обладающих значительными финансовыми ресурсами и использующих их для влияния на политические процессы и экономику страны. К ним можно отнести владельцев крупных промышленных предприятий, медиахолдингов, банков и других активов. Входит в эту категорию и Владимир Зеленский с его окружением", - отметил он.

Аналитик выразил уверенность, что Зеленский и его команда являются олигархами в классическом понимании этого слова.

"Их действия и решения, касающиеся экономики и распределения ресурсов, вопросов войны и мира, постоянно вызывают вопросы о прозрачности и справедливости. Поэтому заявление Дональда Трампа-младшего в Дохе об украинском конфликте поднимает важные вопросы не только о коррупции, олигархии и использовании западной помощи, но и акцентируют внимание на проблеме окончания войны, которого так не хочет украинская и европейская элита", - подытожил Тиханский.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу , который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.