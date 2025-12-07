Рейтинг@Mail.ru
Трамп хочет заключить мирные соглашения, пишет Politico - РИА Новости, 07.12.2025
19:32 07.12.2025
Трамп хочет заключить мирные соглашения, пишет Politico
Президент США Дональд Трамп хочет заключить мирные соглашения, а также получить признание, пишет издание Politico со ссылкой на бывшего сотрудника американской...
в мире
сша
дональд трамп
мирный план сша по украине
в мире, сша, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, США, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Трамп хочет заключить мирные соглашения, пишет Politico

Politico: Трамп хочет заключить мирные соглашения и получить признание

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет заключить мирные соглашения, а также получить признание, пишет издание Politico со ссылкой на бывшего сотрудника американской администрации.
"Трамп хочет мирных соглашений и он хочет признания", - приводит издание слова бывшего сотрудника администрации.
При этом источник отметил, что детали Трампа волнуют меньше.
Согласно информации источника издания, американский лидер собирает тесный круг людей, которым доверяет, по прихоти решения принимаются быстро.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Сын Трампа рассказал, почему отца критикуют за мирные инициативы
Вчера, 13:55
 
В миреСШАДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
