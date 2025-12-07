Рейтинг@Mail.ru
Сын Трампа допустил выдвижение лидера США на третий срок - РИА Новости, 07.12.2025
14:53 07.12.2025
Сын Трампа допустил выдвижение лидера США на третий срок
Сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, допустил возможность того, что его отец может выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в...
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, допустил возможность того, что его отец может выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в третий раз.
"Поживем — увидим. Мы не можем загадывать заранее. Я всегда считал, что он способен на всё. Забавно наблюдать, как у леваков взрываются головы, когда он говорит об этом, так что, может, он просто немного троллит их", — сказал Трамп-младший во время Дохийского форума, отвечая на вопрос о том, может ли его отец ещё раз поучаствовать в президентской гонке.
Дональд Трамп — младший - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Сын Трампа рассказал, сколько еще продлится конфликт на Украине
Вчера, 14:06
При этом он отметил, что Трамп — "самый непредсказуемый человек в истории политики" и поэтому ничего нельзя сказать наверняка.
Ранее экс-советник Трампа Стив Бэннон рассказал, что существует план, согласно которому нынешний американский лидер снова может стать президентом в 2028 году. Сам Трамп, комментируя возможность третьего президентского срока, отметил, что не думал об этом, но его рейтинги лучше, чем когда-либо. Он добавил, что не собирается баллотироваться в качестве вице-президента.
Следующие выборы президента США должны пройти в 2028 году. Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок и заявил, что "есть пути", с помощью которых он сможет выдвинуться. При этом одна из поправок к конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Сын Трампа рассказал, почему отца критикуют за мирные инициативы
Вчера, 13:55
 
В миреСШАДональд ТрампДональд Трамп-младшийСтив Бэннон
 
 
