Сын Трампа допустил выдвижение лидера США на третий срок

ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, допустил возможность того, что его отец может выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в третий раз.
"Поживем — увидим. Мы не можем загадывать заранее. Я всегда считал, что он способен на всё. Забавно наблюдать, как у леваков взрываются головы, когда он говорит об этом, так что, может, он просто немного троллит их", — сказал Трамп-младший во время Дохийского форума, отвечая на вопрос о том, может ли его отец ещё раз поучаствовать в президентской гонке.
При этом он отметил, что Трамп — "самый непредсказуемый человек в истории политики" и поэтому ничего нельзя сказать наверняка.
Ранее экс-советник Трампа Стив Бэннон рассказал, что существует план, согласно которому нынешний американский лидер снова может стать президентом в 2028 году. Сам Трамп, комментируя возможность третьего президентского срока, отметил, что не думал об этом, но его рейтинги лучше, чем когда-либо. Он добавил, что не собирается баллотироваться в качестве вице-президента.
Следующие выборы президента США должны пройти в 2028 году. Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок и заявил, что "есть пути", с помощью которых он сможет выдвинуться. При этом одна из поправок к конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.