Сын Трампа рассказал, почему отца критикуют за мирные инициативы - РИА Новости, 07.12.2025
13:55 07.12.2025
Сын Трампа рассказал, почему отца критикуют за мирные инициативы
Президент США Дональда Трамп подвергается критике за попытки урегулирования конфликтов по всему миру из-за того, что "влиятельные структуры" зарабатывают на... РИА Новости, 07.12.2025
Сын Трампа рассказал, почему отца критикуют за мирные инициативы

ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Президент США Дональда Трамп подвергается критике за попытки урегулирования конфликтов по всему миру из-за того, что "влиятельные структуры" зарабатывают на войне, заявил в воскресенье его сын Дональд Трамп-младший.
«
"Его критиковали, потому что мир не приносит деньги – деньги приносит война. И попытка быть тем, кто это решит, видимо, превращает тебя в мишень, потому что многие влиятельные структуры извлекли из этого огромную выгоду", – сказал Трамп-младший на Дохийском форуме 2025.
Издание Politico сообщало в марте, что десять крупнейших оборонных компаний Евросоюза за 2022 год увеличили расходы на лоббирование своих интересов в Брюсселе в совокупности на 40%. Кроме того, по данным издания, 90% из этих фирм заявили о том, что в 2024 году наняли дополнительный персонал для представления их своих интересов в европейских институтах.
Газета Financial Times отмечала в феврале, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall стал одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
"Немыслимые изменения". Трамп готовит революцию в американской политике
6 декабря, 08:00
 
В миреСШАБрюссельДональд ТрампДональд Трамп-младшийМирный план США по Украине
 
 
