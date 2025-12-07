Сын Трампа рассказал, почему отца критикуют за мирные инициативы

«

"Его критиковали, потому что мир не приносит деньги – деньги приносит война. И попытка быть тем, кто это решит, видимо, превращает тебя в мишень, потому что многие влиятельные структуры извлекли из этого огромную выгоду", – сказал Трамп-младший на Дохийском форуме 2025.