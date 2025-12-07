Рейтинг@Mail.ru
Рубио может стать лучшим госсекретарем в истории, считает Трамп - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:53 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/tramp-2060375731.html
Рубио может стать лучшим госсекретарем в истории, считает Трамп
Рубио может стать лучшим госсекретарем в истории, считает Трамп - РИА Новости, 07.12.2025
Рубио может стать лучшим госсекретарем в истории, считает Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что его госсекретарь Марко Рубио может войти в историю, как величайший глава американской дипломатии. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T04:53:00+03:00
2025-12-07T04:53:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
марко рубио
агентство по международному развитию сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105832/44/1058324423_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_a6c422b64d01aa861ea06d538399b224.jpg
https://ria.ru/20250817/vstrecha-2035923744.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105832/44/1058324423_190:0:3301:2333_1920x0_80_0_0_bea502a5a384292480a0f2e103591ba2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, марко рубио, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Агентство по международному развитию США
Рубио может стать лучшим госсекретарем в истории, считает Трамп

Трамп: Рубио может стать величайшим госсекретарем

© AP Photo / Richard DrewМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Richard Drew
Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что его госсекретарь Марко Рубио может войти в историю, как величайший глава американской дипломатии.
"Если мы продолжим идти тем же тем путем, он (Рубио - ред.) станет величайшим госсекретарем нашей страны", - сказал Трамп на торжественном ужине по случаю вручения премий Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.
Президент добавил, что главой американской дипломатии работали, "как хорошие люди, так и тупые".
Рубио занимает в администрации четыре должности, он числится советником Трампа по нацбезопасности, главой госдепа и USAID, главным архивариусом. Его называют вторым номером в спике вероятных преемников Трампа после нынешнего вице-президента Джей Ди Вэнса.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Рубио ответил на критику встречи Трампа и Путина
17 августа, 16:26
 
В миреСШАДональд ТрампМарко РубиоАгентство по международному развитию США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала