Рубио может стать лучшим госсекретарем в истории, считает Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что его госсекретарь Марко Рубио может войти в историю, как величайший глава американской дипломатии. РИА Новости, 07.12.2025
в мире
сша
дональд трамп
марко рубио
агентство по международному развитию сша
сша
