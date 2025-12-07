Рейтинг@Mail.ru
Трамп признался, что лучшим отдыхом для него является ремонт
04:29 07.12.2025
Трамп признался, что лучшим отдыхом для него является ремонт
Трамп признался, что лучшим отдыхом для него является ремонт - РИА Новости, 07.12.2025
Трамп признался, что лучшим отдыхом для него является ремонт
Президент США Дональд Трамп заявил, что лучшей формой расслабления для него является ремонт. РИА Новости, 07.12.2025
в мире
сша
дональд трамп
сша
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп признался, что лучшим отдыхом для него является ремонт

Трамп назвал ремонт лучшей формой расслабления для него

ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что лучшей формой расслабления для него является ремонт.
"Некоторые люди хотят отдыхать, я не хочу отдыхать, я хочу делать дела, для меня это расслабление - почти лучше отдыха", - сказал Трамп на торжественном ужине по случаю вручения премий Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.
Президент США признался, что любит говорить о стройке.
"Мы всегда говорим о политике, но я люблю и политику тоже. Я спросил кого-то на днях: "Я лучше строитель и девелопер или политик?". Но они не знали, как ответить. Я тоже не знаю", - отметил Трамп.
"Вообще, для меня это огромный отдых чинить Белый дом и Центр имени Кеннеди. Это занимает время, но не так уж", - добавил американский лидер.
Трамп после вступления в должность начал масштабный ремонт в Белом доме, добавил отделку золотом, из разных ведомств в резиденцию доставили антикварные предметы, которые пришлись по вкусу президенту. Чтобы построить бальный зал, президент США снес западное крыло.
В ходе своей карьеры девелопера Трамп построил множество зданий, среди которых небоскребы, казино и отели.
