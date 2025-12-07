https://ria.ru/20251207/tramp-2060373745.html
Трамп вновь пообещал бить по наркокартелям на земле
Трамп вновь пообещал бить по наркокартелям на земле
Президент США Дональд Трамп пообещал начать бороться с наркокартелями на суше тем же способом, что и на море. РИА Новости, 07.12.2025
в мире, сша, дональд трамп, венесуэла, южная америка, николас мадуро
Трамп вновь пообещал бить по наркокартелям на земле
ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал начать бороться с наркокартелями на суше тем же способом, что и на море.
Сейчас США
в рамках борьбы с наркотрафиком наносят удары по лодкам с якобы наркотиками у берегов Центральной и Южной Америки
. Трамп
неоднократно анонсировал, что Штаты в очень скором времени начнут наносить удары по наркоторговцам и на земле.
"Мы собираемся начать тот же процесс на суше, потому что мы знаем каждый маршрут, мы знаем каждый дом, мы знаем, где они живут. Мы все о них знаем", - сказал президент США, выступая на торжественном ужине по случаю вручения премий центра Кеннеди.
При этом он заявил, что количество наркотиков, поступающих в США по морю, сократилось на 94%.
"И я пытаюсь выяснить, кто эти остальные 6%", – отметил Трамп.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы
катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC
в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро
во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон
не планирует воевать с Каракасом
.