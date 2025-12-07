Трамп вновь пообещал бить по наркокартелям на земле

ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал начать бороться с наркокартелями на суше тем же способом, что и на море.

"Мы собираемся начать тот же процесс на суше, потому что мы знаем каждый маршрут, мы знаем каждый дом, мы знаем, где они живут. Мы все о них знаем", - сказал президент США, выступая на торжественном ужине по случаю вручения премий центра Кеннеди.