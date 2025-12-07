Трамп назвал Моди своим другом

ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди своим другом и особенным лидером.
Соответствующее заявление он сделал после прошедшего ранее на неделе визита президента России Владимира Путина в Индию.
"Посол Серджио Гор, который сейчас отправляется в Индию, удачи! Возможно, мы больше никогда не увидимся. 1,5 миллиарда человек! Подумайте об этом. 1,5 миллиарда. Сможешь ли ты справиться с этим, Серджио? Я думаю, ты справишься, ты можешь справиться с чем угодно. Ты будешь иметь дело с совершенно особенным лидером, как ты знаешь, моим другом, и у тебя все получится. Он очень рад, что ты будешь послом", - сказал президент США, выступая на торжественном ужине по случаю вручения премий центра Кеннеди.
