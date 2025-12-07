Рейтинг@Mail.ru
Трамп пожаловался на нехватку великих кинозвезд - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:08 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/tramp-2060366982.html
Трамп пожаловался на нехватку великих кинозвезд
Трамп пожаловался на нехватку великих кинозвезд - РИА Новости, 07.12.2025
Трамп пожаловался на нехватку великих кинозвезд
Президент США Дональд Трамп в ходе церемонии вручения премии Центра Кеннеди в Белом доме посетовал на то, что сейчас почти практически нет по-настоящему великих РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T02:08:00+03:00
2025-12-07T02:08:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
сильвестр сталлоне
глория гейнор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655164_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_5381694ef3f68496b1af2cbfd6cb27db.jpg
https://ria.ru/20251207/tramp-2060366803.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655164_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_47e7825d39661f4f674f95e02624ffe3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, сильвестр сталлоне, глория гейнор
В мире, США, Дональд Трамп, Сильвестр Сталлоне, Глория Гейнор
Трамп пожаловался на нехватку великих кинозвезд

Трамп пожаловался на отсутствие по-настоящему великих звезд кино

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе церемонии вручения премии Центра Кеннеди в Белом доме посетовал на то, что сейчас почти практически нет по-настоящему великих звезд кино.
"Мой друг, замечательный человек, действительно выдающийся человек, один из по-настоящему великих кинозвёзд. Таких немного. Раньше было много, сейчас почти нет", - сказал Трамп во время вручения награды актеру Сильвестру Сталлоне.
Премия Центра Кеннеди призвана наградить тех, кто внес экстраординарный вклад в исполнительские искусства. В этом году ее также получили британский актер Майкл Кроуфорд, исполнительница хита "I Will Survive" Глория Гейнор и кантри-певец Джордж Стрейт.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Трамп лично вручил медали премии центра Кеннеди
02:07
 
В миреСШАДональд ТрампСильвестр СталлонеГлория Гейнор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала