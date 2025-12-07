https://ria.ru/20251207/tramp-2060366982.html
Трамп пожаловался на нехватку великих кинозвезд
Президент США Дональд Трамп в ходе церемонии вручения премии Центра Кеннеди в Белом доме посетовал на то, что сейчас почти практически нет по-настоящему великих РИА Новости, 07.12.2025
