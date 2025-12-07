Рейтинг@Mail.ru
Трамп лично вручил медали премии центра Кеннеди - РИА Новости, 07.12.2025
02:07 07.12.2025
Трамп лично вручил медали премии центра Кеннеди
Президент США Дональд Трамп лично вручил медали премии центра Кеннеди актеру Сильвестру Сталлоне, рок-группе Kiss и певице Глории Гейнор, передает корреспондент РИА Новости, 07.12.2025
сша, вашингтон (штат), голливуд, сильвестр сталлоне, глория гейнор, дональд трамп, kiss
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лично вручил медали премии центра Кеннеди актеру Сильвестру Сталлоне, рок-группе Kiss и певице Глории Гейнор, передает корреспондент РИА Новости.
Премия центра Кеннеди вручается за выдающийся вклад в развитие исполнительского искусства.
В этом году их получили актер Сильвестр Сталлоне, некоторые члены группы Kiss, исполнительница хита "I Will Survive" Глория Гейнор, а также британский актер Майкл Кроуфорд и кантри-певец Джордж Стрейт.
Вручал награду президент США в Овальном кабинете.
В воскресенье американский лидер и его жена Меланья в 18.00 по местному времени (02.00 мск понедельника) примут участие в гала-концерте, который пройдет в Кеннеди-центре в Вашингтоне. Ожидается, что в этом году на гала-концерте будут присутствовать меньше голливудских звезд, чем при предыдущей администрации демократов. У Трампа после ухода в политику испортились отношения со многими представителями Голливуда, поскольку многие из них поддерживают демократов и активно выступают против его политики.
