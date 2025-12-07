А все шло так хорошо: Трамп поставил Россию в критически сложное положение

Тема Украины, в последнее время безоговорочно господствовавшая в западном инфополе, была неожиданно и очень грубо отодвинута в сторону публикацией новой Стратегии национальной безопасности США (NSS). Как это обычно бывает, запредельный уровень возмущенных воплей со стороны русофобов сразу дал понять, что в данном документе содержится нечто крайне неприятное и опасное для евроатлантических элит.

Абсолютно все публикации, посвященные разбору NSS, утверждают, что ее главные тезисы являются "кардинальным поворотом" для США , в связи с чем "либеральный мировой порядок умер".

В частности, одним из ключевых приоритетов для США теперь обозначается "восстановление стратегической стабильности с Россией". Во всех без исключения версиях NSS, которые по закону публиковали все приведенные к присяге избранные президенты США, Россия стандартно провозглашалась "врагом", "главной/постоянной/острой угрозой", "противником", "основным геополитическим соперником", а еще, естественно, земляным червяком. Даже в варианте, который был опубликован в первой президентской каденции Трампа , было написано, что "Китай и Россия стремятся сформировать мир, противоположный интересам и ценностям США".

В нынешнем документе об этом нет ни слова, ни даже междометия или многоточия.

Вместо этого — четкий и однозначный посыл о необходимости восстановления прежнего уровня отношений, в основном через взаимные экономические интересы и партнерство. Что касается конфликта на Украине — теперь это и вина, и собственная проблема европейцев, которые жаждут продолжения войны, в связи с чем Штаты планируют "корректировать их траекторию".

Звучит настолько зловеще, что издание Foreign Policy прямо написало, что после публикации NSS очевидно, что Европа "теперь противостоит двум противникам: России с востока, а Соединенным Штатам с запада".

Другие пункты NSS тоже настолько хороши, что европейцы могут их есть на ночь вместо свеклы и чернослива:

США хотят, чтобы НАТО перестала восприниматься как "постоянно расширяющийся альянс";

нынешние евроэлиты не представляют свое население, поэтому "придется работать над возрождением и ростом влияния патриотических европейских партий";

идея фикс про необходимость постоянного американского доминирования во всем мире с помощью военной силы — недостижимая и ложная цель;

сворачивание в международных отношениях идеологии и политики в пользу торговли (конечно, направленной на процветание Америки, но все же).

Забавно, что сразу же прозвучали обвинения в сторону администрации Трампа в том, что новая Стратегия национальной безопасности США, как и ранее 28-пунктовый мирный план Трампа по Украине, "написана в Кремле". Например, издание Washington Postс пеной у рта написало, что "Соединенные Штаты предали свою прежнюю позицию и приняли стратегическое видение мира Россией", а ресурс Intellinews заявил, что "многие пункты (стратегии. — Прим. ред.) подозрительно совпадают с тезисами, регулярно озвучиваемыми Кремлем".

Действительно: новая Стратегия национальной безопасности США если не строится, то как минимум в очень многом перекликается с аргументами и тезисами, неоднократно звучащими из уст первых лиц нашего государства, и это ставит нас в очень неудобное положение. Как объяснить людям с лоботомией, что перечисленные положения — это всего лишь здравый смысл и отражение реальности? Как можно комментировать заявления, что "Трамп явно стремится к имперскому сговору как с Россией, так и с Китаем , а остальной мир, включая Европу, оказывается в роли колонии в этом уравнении"?

Не очень приятная, но суровая правда в данном случае состоит в том, что никакой новой "пророссийской" Стратегии нацбезопасности США не было бы, если бы Россия на данный момент уже проиграла прокси-войну с США и Европой. Очевидно, что все старые пассажи были бы механически перенесены из старых версий в новую. Зачем "взаимовыгодное сотрудничество" и "стратегическая стабильность" с проигравшим? Совершенно незачем. А вот капитуляция, унижение, развал и раздел — самое то. И не потому, что Трамп злой и коварный, нет. Дональд Трамп по своей сути не любит войн и настроен на сделки (и это хорошо). Но если бы у его ног валялась беспомощная и разгромленная Россия — он бы положил ее в карман и даже не моргнул. Ничего личного: это просто бизнес, детка.

В свое время американский мозговой центр Brookings опубликовал материал, где прозвучала такая фраза: "Национальная стратегия безопасности не всегда является лучшим руководством к тому, как Соединенные Штаты будут действовать в конкретных ситуациях. Президент есть президент. Самая тщательно продуманная и нюансированная политика может быть отменена президентским решением или, возможно, даже президентским твитом".