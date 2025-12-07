Рейтинг@Mail.ru
А все шло так хорошо: Трамп поставил Россию в критически сложное положение
08:00 07.12.2025 (обновлено: 08:01 07.12.2025)
А все шло так хорошо: Трамп поставил Россию в критически сложное положение
А все шло так хорошо: Трамп поставил Россию в критически сложное положение
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
А все шло так хорошо: Трамп поставил Россию в критически сложное положение

© РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Кирилл Стрельников
Тема Украины, в последнее время безоговорочно господствовавшая в западном инфополе, была неожиданно и очень грубо отодвинута в сторону публикацией новой Стратегии национальной безопасности США (NSS). Как это обычно бывает, запредельный уровень возмущенных воплей со стороны русофобов сразу дал понять, что в данном документе содержится нечто крайне неприятное и опасное для евроатлантических элит.
Абсолютно все публикации, посвященные разбору NSS, утверждают, что ее главные тезисы являются "кардинальным поворотом" для США, в связи с чем "либеральный мировой порядок умер".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Трамп ударил по Брюсселю. США начинают perestroiku
6 декабря, 08:00
В частности, одним из ключевых приоритетов для США теперь обозначается "восстановление стратегической стабильности с Россией". Во всех без исключения версиях NSS, которые по закону публиковали все приведенные к присяге избранные президенты США, Россия стандартно провозглашалась "врагом", "главной/постоянной/острой угрозой", "противником", "основным геополитическим соперником", а еще, естественно, земляным червяком. Даже в варианте, который был опубликован в первой президентской каденции Трампа, было написано, что "Китай и Россия стремятся сформировать мир, противоположный интересам и ценностям США".
В нынешнем документе об этом нет ни слова, ни даже междометия или многоточия.
Вместо этого — четкий и однозначный посыл о необходимости восстановления прежнего уровня отношений, в основном через взаимные экономические интересы и партнерство. Что касается конфликта на Украине — теперь это и вина, и собственная проблема европейцев, которые жаждут продолжения войны, в связи с чем Штаты планируют "корректировать их траекторию".
Звучит настолько зловеще, что издание Foreign Policy прямо написало, что после публикации NSS очевидно, что Европа "теперь противостоит двум противникам: России с востока, а Соединенным Штатам с запада".
Другие пункты NSS тоже настолько хороши, что европейцы могут их есть на ночь вместо свеклы и чернослива:
  • США хотят, чтобы НАТО перестала восприниматься как "постоянно расширяющийся альянс";
  • нынешние евроэлиты не представляют свое население, поэтому "придется работать над возрождением и ростом влияния патриотических европейских партий";
  • идея фикс про необходимость постоянного американского доминирования во всем мире с помощью военной силы — недостижимая и ложная цель;
  • сворачивание в международных отношениях идеологии и политики в пользу торговли (конечно, направленной на процветание Америки, но все же).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Униженная и разоренная: США не оставили Европе никакого выбора
6 декабря, 08:00
Забавно, что сразу же прозвучали обвинения в сторону администрации Трампа в том, что новая Стратегия национальной безопасности США, как и ранее 28-пунктовый мирный план Трампа по Украине, "написана в Кремле". Например, издание Washington Postс пеной у рта написало, что "Соединенные Штаты предали свою прежнюю позицию и приняли стратегическое видение мира Россией", а ресурс Intellinews заявил, что "многие пункты (стратегии. — Прим. ред.) подозрительно совпадают с тезисами, регулярно озвучиваемыми Кремлем".
Действительно: новая Стратегия национальной безопасности США если не строится, то как минимум в очень многом перекликается с аргументами и тезисами, неоднократно звучащими из уст первых лиц нашего государства, и это ставит нас в очень неудобное положение. Как объяснить людям с лоботомией, что перечисленные положения — это всего лишь здравый смысл и отражение реальности? Как можно комментировать заявления, что "Трамп явно стремится к имперскому сговору как с Россией, так и с Китаем, а остальной мир, включая Европу, оказывается в роли колонии в этом уравнении"?
Не очень приятная, но суровая правда в данном случае состоит в том, что никакой новой "пророссийской" Стратегии нацбезопасности США не было бы, если бы Россия на данный момент уже проиграла прокси-войну с США и Европой. Очевидно, что все старые пассажи были бы механически перенесены из старых версий в новую. Зачем "взаимовыгодное сотрудничество" и "стратегическая стабильность" с проигравшим? Совершенно незачем. А вот капитуляция, унижение, развал и раздел — самое то. И не потому, что Трамп злой и коварный, нет. Дональд Трамп по своей сути не любит войн и настроен на сделки (и это хорошо). Но если бы у его ног валялась беспомощная и разгромленная Россия — он бы положил ее в карман и даже не моргнул. Ничего личного: это просто бизнес, детка.
В свое время американский мозговой центр Brookings опубликовал материал, где прозвучала такая фраза: "Национальная стратегия безопасности не всегда является лучшим руководством к тому, как Соединенные Штаты будут действовать в конкретных ситуациях. Президент есть президент. Самая тщательно продуманная и нюансированная политика может быть отменена президентским решением или, возможно, даже президентским твитом".
Это подчеркивает одну простую истину: добрым словом можно добиться очень многого, но гораздо большего можно добиться добрым словом и СВО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Европа дружно сливается: агония Киева будет быстрой, кровавой и позорной
5 декабря, 08:00
 
РоссияВ миреСШАУкраинаДональд ТрампНАТОДело МиндичаАналитика
 
 
