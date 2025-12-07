Рейтинг@Mail.ru
В Ангарске вводят резервный котел на ТЭЦ-9 в ходе ликвидации аварии - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:13 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/tets-2060453082.html
В Ангарске вводят резервный котел на ТЭЦ-9 в ходе ликвидации аварии
В Ангарске вводят резервный котел на ТЭЦ-9 в ходе ликвидации аварии - РИА Новости, 07.12.2025
В Ангарске вводят резервный котел на ТЭЦ-9 в ходе ликвидации аварии
На ТЭЦ-9 в Ангарске, где из строя в результате аварийной ситуации вышел один из котлов, приступили к вводу резервного котла, сообщает губернатор Приангарья... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T21:13:00+03:00
2025-12-07T21:13:00+03:00
ангарск
иркутская область
россия
игорь кобзев
гидрометцентр
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053631937_0:260:960:800_1920x0_80_0_0_b1f097a19791288cbc3ea7ce79ec2ed3.jpg
https://ria.ru/20251207/plotina-2060434282.html
https://ria.ru/20251207/angarsk-2060398523.html
ангарск
иркутская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053631937_0:170:960:890_1920x0_80_0_0_7406a53720ebf607013faeb3b5a421ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ангарск, иркутская область, россия, игорь кобзев, гидрометцентр, происшествия
Ангарск, Иркутская область, Россия, Игорь Кобзев, Гидрометцентр, Происшествия
В Ангарске вводят резервный котел на ТЭЦ-9 в ходе ликвидации аварии

Кобзев: резервный котел вводят на ТЭЦ-9 в Ангарске в ходе ликвидации аварии

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramЭкстренные службы недалеко от ТЭЦ в Курске, которую пытались атаковать ВСУ
Экстренные службы недалеко от ТЭЦ в Курске, которую пытались атаковать ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Экстренные службы недалеко от ТЭЦ в Курске, которую пытались атаковать ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ИРКУТСК, 7 дек - РИА Новости. На ТЭЦ-9 в Ангарске, где из строя в результате аварийной ситуации вышел один из котлов, приступили к вводу резервного котла, сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Аварийная ситуация на ТЭЦ-9 в Ангарске стала причиной понижения температуры в 1546 жилых домах и социальных объектах. Из строя вышел один из котлов. В городе введен режим повышенной готовности. Были проведены оперативные совещания в мэрии и с министром жилищной политики и энергетики Иркутской области. На устранении аварии в круглосуточном режиме задействованы 50 человек.
Поврежденная дамба Печенежского водохранилища - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
На Украине заявили о повреждении плотины Печенежского водохранилища
Вчера, 17:52
"Приступили к вводу резервного котла. Как сообщает Байкальская энергетическая компания, температура должна быть приближена к норме к полуночи. Следующий шаг - ввод ещё двух котлов, чтобы выйти на пиковые режимы до вторника, поскольку тогда ожидается холодный фронт", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Он отметил, что сотрудники управления образования мониторят температуру в детсадах и школах. В понедельник по результатам обстановки будет приниматься решение о переводе детей на дистанционное обучение.
В настоящее время, в Ангарске температура воздуха, по данным Гидрометцентра РФ, минус 15 градусов. Через сутки она опустится до минус 20, а ночью с среду прогнозируется мороз до минус 32 градусов.
Трубы ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В Ангарске ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ
Вчера, 11:59
 
АнгарскИркутская областьРоссияИгорь КобзевГидрометцентрПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала