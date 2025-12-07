https://ria.ru/20251207/temryuk-2060441515.html
Площадь пожара в порту Темрюка сократилась до 960 квадратных метров
Площадь пожара в порту Темрюка сократилась до 960 квадратных метров - РИА Новости, 07.12.2025
Площадь пожара в порту Темрюка сократилась до 960 квадратных метров
Пожар в порту Темрюка, который произошел от атаки БПЛА ВСУ 5 декабря и разросся тогда до 1350 квадратных метров, сократился до 960 квадратных метров, сообщает... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T19:11:00+03:00
2025-12-07T19:11:00+03:00
2025-12-07T19:11:00+03:00
происшествия
темрюк
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
https://ria.ru/20251205/ataka-2059930038.html
темрюк
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, темрюк, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Темрюк, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в порту Темрюка сократилась до 960 квадратных метров
Площадь пожара в порту Темрюка после атаки ВСУ сократилась до 960 квадратов