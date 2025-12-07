Рейтинг@Mail.ru
Площадь пожара в порту Темрюка сократилась до 960 квадратных метров - РИА Новости, 07.12.2025
19:11 07.12.2025
Площадь пожара в порту Темрюка сократилась до 960 квадратных метров
Площадь пожара в порту Темрюка сократилась до 960 квадратных метров - РИА Новости, 07.12.2025
Площадь пожара в порту Темрюка сократилась до 960 квадратных метров
Пожар в порту Темрюка, который произошел от атаки БПЛА ВСУ 5 декабря и разросся тогда до 1350 квадратных метров, сократился до 960 квадратных метров, сообщает... РИА Новости, 07.12.2025
происшествия
темрюк
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
темрюк
краснодарский край
россия
происшествия, темрюк, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Темрюк, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в порту Темрюка сократилась до 960 квадратных метров

Площадь пожара в порту Темрюка после атаки ВСУ сократилась до 960 квадратов

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
КРАСНОДАР, 7 дек – РИА Новости. Пожар в порту Темрюка, который произошел от атаки БПЛА ВСУ 5 декабря и разросся тогда до 1350 квадратных метров, сократился до 960 квадратных метров, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"Площадь возгорания в порту Темрюка сократилась до 960 квадратных метров. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в работах задействованы 35 человек и 11 единиц техники", - говорится в сообщении.
В пятницу, 5 декабря, в оперативном штабе региона сообщили, что в Темрюке из-за атаки БПЛА ВСУ повреждены элементы портовой инфраструктуры, произошло загорание. Персонал был эвакуирован, предварительно, никто не пострадал. Площадь возгорания тогда достигла 1350 квадратных метров, сообщали также в оперштабе.
В Темрюке из-за атаки БПЛА повреждена портовая инфраструктура
5 декабря, 02:33
 
ПроисшествияТемрюкКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
