Россияне не обращались в посольство в Таиланде из-за эвакуации на границе

БАНГКОК, 7 дек - РИА Новости. Посольство России в Таиланде не получало от властей страны рекомендаций в связи с эвакуацией населения из приграничных с Камбоджей районов, российские граждане за помощью также не обращались, рассказал РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин.

В воскресенье тайская газета "Кхаосот" сообщила, что армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Издание сообщило также, что камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь камбоджийское издание Khmer Times опровергло эту информацию, заявив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.

"Никаких уведомлений или рекомендаций от таиландских властей для россиян в связи с эвакуацией населения из нескольких районов, пограничных с Камбоджей, из-за вероятности эскалации пограничного конфликта в посольство не поступало. Обращений в консульский отдел посольства от россиян в связи с эвакуацией также не было", - сказал дипломат агентству.

Территориальные споры достались Таиланду и Камбодже в наследство от колониального Французского Индокитая, частью которого была в колониальные времена территория Камбоджи. Демаркация границ проводилась в начале ХХ века по результатам переговоров Королевства Сиам (ныне Таиланд) и Французского Индокитая в 1898-1907 годах. Несколько участков границы, приходящихся на горные районы, не были тщательно демаркированы из-за труднодоступности.

В 2000 и 2001 годах стороны подписали протоколы о демаркации границ, признав ряд участков не демаркированными окончательно и введя на них временную линию разграничения и нейтральные зоны. Согласно протоколам, временная линия разграничения считается государственной границей вплоть до момента проведения совместной тщательной демаркации спорных участков, которая до сих пор не состоялась.