Рейтинг@Mail.ru
Россияне не обращались в посольство в Таиланде из-за эвакуации на границе - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/tailand-2060427125.html
Россияне не обращались в посольство в Таиланде из-за эвакуации на границе
Россияне не обращались в посольство в Таиланде из-за эвакуации на границе - РИА Новости, 07.12.2025
Россияне не обращались в посольство в Таиланде из-за эвакуации на границе
Посольство России в Таиланде не получало от властей страны рекомендаций в связи с эвакуацией населения из приграничных с Камбоджей районов, российские граждане... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T16:22:00+03:00
2025-12-07T16:22:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047889042_0:92:1390:873_1920x0_80_0_0_5724f641f07a8d05ff9b5790da4d7cb2.jpg
https://ria.ru/20251203/tailand-2059476381.html
https://ria.ru/20251207/tailand-2060404726.html
таиланд
камбоджа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047889042_103:0:1275:879_1920x0_80_0_0_8e9ead08f8faebf335f5cf9b64ab5031.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, камбоджа, россия
В мире, Таиланд, Камбоджа, Россия
Россияне не обращались в посольство в Таиланде из-за эвакуации на границе

РИА Новости: россияне не обращались в посольство в Таиланде из-за эвакуации

© Фото : Посольство Российской Федерации в Королевстве ТаиландЗдание посольства Российской Федерации в Королевстве Таиланд
Здание посольства Российской Федерации в Королевстве Таиланд - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото : Посольство Российской Федерации в Королевстве Таиланд
Здание посольства Российской Федерации в Королевстве Таиланд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 7 дек - РИА Новости. Посольство России в Таиланде не получало от властей страны рекомендаций в связи с эвакуацией населения из приграничных с Камбоджей районов, российские граждане за помощью также не обращались, рассказал РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин.
В воскресенье тайская газета "Кхаосот" сообщила, что армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Издание сообщило также, что камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь камбоджийское издание Khmer Times опровергло эту информацию, заявив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.
Покерный стол - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
СМИ: в Таиланде арестовали россиян за игру в покер
3 декабря, 12:20
"Никаких уведомлений или рекомендаций от таиландских властей для россиян в связи с эвакуацией населения из нескольких районов, пограничных с Камбоджей, из-за вероятности эскалации пограничного конфликта в посольство не поступало. Обращений в консульский отдел посольства от россиян в связи с эвакуацией также не было", - сказал дипломат агентству.
Территориальные споры достались Таиланду и Камбодже в наследство от колониального Французского Индокитая, частью которого была в колониальные времена территория Камбоджи. Демаркация границ проводилась в начале ХХ века по результатам переговоров Королевства Сиам (ныне Таиланд) и Французского Индокитая в 1898-1907 годах. Несколько участков границы, приходящихся на горные районы, не были тщательно демаркированы из-за труднодоступности.
В 2000 и 2001 годах стороны подписали протоколы о демаркации границ, признав ряд участков не демаркированными окончательно и введя на них временную линию разграничения и нейтральные зоны. Согласно протоколам, временная линия разграничения считается государственной границей вплоть до момента проведения совместной тщательной демаркации спорных участков, которая до сих пор не состоялась.
В период с 2005 по 2025 год на спорных участках границы несколько раз возникали боестолкновения таиландских и камбоджийских войск, в том числе, в 2011 и 2025 годах, с применением тяжелой техники, артиллерии и авиации. Режим прекращения огня на границе после четырехдневной пограничной войны 2025 года был введен в действие в полночь с 28 на 29 июля после того, как стороны достигли договоренностей об этом на переговорах в Куала-Лумпуре при посредничестве США, КНР и Малайзии.
Камбоджийские военные на границе с Таиландом - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Жителей районов Таиланда, граничащих с Камбоджей, призвали эвакуироваться
Вчера, 12:56
 
В миреТаиландКамбоджаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала