Жителей районов Таиланда, граничащих с Камбоджей, призвали эвакуироваться - РИА Новости, 07.12.2025
12:56 07.12.2025 (обновлено: 16:07 07.12.2025)
Жителей районов Таиланда, граничащих с Камбоджей, призвали эвакуироваться
Жителей районов Таиланда, граничащих с Камбоджей, призвали эвакуироваться
Армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений, сообщает... РИА Новости, 07.12.2025
в мире, таиланд, камбоджа, куала-лумпур
В мире, Таиланд, Камбоджа, Куала-Лумпур
Жителей районов Таиланда, граничащих с Камбоджей, призвали эвакуироваться

Армия Таиланда призвала жителей граничащих с Камбоджей районов эвакуироваться

© AP Photo / Heng SinithКамбоджийские военные на границе с Таиландом
Камбоджийские военные на границе с Таиландом - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Heng Sinith
Камбоджийские военные на границе с Таиландом. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений, сообщает тайская газета "Кхаосот".
«

"Второй армейский округ дал указание жителям приграничных районов четырех провинций вдоль границы Таиланда и Камбоджи эвакуироваться в убежища, поскольку существует потенциальная опасность эскалации столкновений", — пишет газета.

Территориальные споры достались Таиланду и Камбодже в наследство от колониального Французского Индокитая, частью которого была в колониальные времена территория Камбоджи. Демаркация границ проводилась в начале ХХ века по результатам переговоров Королевства Сиам (ныне Таиланд) и Французского Индокитая в 1898-1907 годах. Несколько участков границы, приходящихся на горные районы, не были тщательно демаркированы из-за труднодоступности.
В 2000 и 2001 годах стороны подписали протоколы о демаркации границ, признав ряд участков не демаркированными окончательно и введя на них временную линию разграничения и нейтральные зоны. Согласно протоколам, временная линия разграничения считается государственной границей вплоть до момента проведения совместной тщательной демаркации спорных участков, которая до сих пор не состоялась.
В период с 2005 по 2025 год на спорных участках границы несколько раз возникали боестолкновения таиландских и камбоджийских войск, в том числе в 2011 и 2025 годах, с применением тяжелой техники, артиллерии и авиации. Режим прекращения огня на границе после четырехдневной пограничной войны 2025 года был введен в действие в полночь с 28 на 29 июля после того, как стороны достигли договоренностей об этом на переговорах в Куала-Лумпуре при посредничестве США, КНР и Малайзии.
Трамп похвастался, что снова остановил войну между Камбоджей и Таиландом
