Жителей районов Таиланда, граничащих с Камбоджей, призвали эвакуироваться

В 2000 и 2001 годах стороны подписали протоколы о демаркации границ, признав ряд участков не демаркированными окончательно и введя на них временную линию разграничения и нейтральные зоны. Согласно протоколам, временная линия разграничения считается государственной границей вплоть до момента проведения совместной тщательной демаркации спорных участков, которая до сих пор не состоялась.