Приезд Сырского под Сумы показывает приоритетность направления для Киева
14:19 07.12.2025
Приезд Сырского под Сумы показывает приоритетность направления для Киева
в мире
сумская область
сумы
киев
александр сырский
вооруженные силы украины
в мире, сумская область, сумы, киев, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Сумская область, Сумы, Киев, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Приезд Сырского под Сумы показывает приоритетность направления для Киева

© Фото : офис президента УкраиныАлександр Сырский
© Фото : офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Посещение главкомом ВСУ Александром Сырским командного пункта ВСУ в Сумской области может говорить о том, что сумское направление - одно из приоритетных для украинского командования, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командный пункт группировки ВСУ в Сумской области посетил главком ВСУ Александр Сырский, что может говорить о том, что сумское направление является одним из приоритетных для украинского командования", - сказал собеседник агентства.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Сырский сделал громкое заявление о территориях
6 декабря, 09:22
 
