https://ria.ru/20251207/syrskiy-2060412253.html
Приезд Сырского под Сумы показывает приоритетность направления для Киева
Приезд Сырского под Сумы показывает приоритетность направления для Киева - РИА Новости, 07.12.2025
Приезд Сырского под Сумы показывает приоритетность направления для Киева
Посещение главкомом ВСУ Александром Сырским командного пункта ВСУ в Сумской области может говорить о том, что сумское направление - одно из приоритетных для... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T14:19:00+03:00
2025-12-07T14:19:00+03:00
2025-12-07T14:19:00+03:00
в мире
сумская область
сумы
киев
александр сырский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976591985_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2205b88541ffe94b2b7148d402275987.jpg
https://ria.ru/20251206/syrskiy-2060263372.html
сумская область
сумы
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976591985_286:0:2954:2001_1920x0_80_0_0_cbd4036e20cbec1596bee3f3e36055d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, сумы, киев, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Сумская область, Сумы, Киев, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Приезд Сырского под Сумы показывает приоритетность направления для Киева
РИА Новости: приезд Сырского под Сумы показывает приоритет направления для Киева