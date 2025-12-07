Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о целях ВС России на реке Северский Донец - РИА Новости, 07.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:06 07.12.2025 (обновлено: 21:21 07.12.2025)
Пушилин рассказал о целях ВС России на реке Северский Донец
Пушилин рассказал о целях ВС России на реке Северский Донец
Подразделения Вооруженных сил России продолжают бои за Северск, фиксируется продвижение в окрестностях с целью выбить противника с противоположенного берега... РИА Новости, 07.12.2025
Пушилин рассказал о целях ВС России на реке Северский Донец

Пушилин: ВС РФ хотят выбить ВСУ с противоположного берега Северского Донца

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России продолжают бои за Северск, фиксируется продвижение в окрестностях с целью выбить противника с противоположенного берега реки Северский Донец, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Подразделения Южной группировки войск продолжают бои за сам Северск. Городские бои продолжаются. Наши продвигаются в районе Закотного и Платоновки с целью выбить противника с противоположенного берега (реки - ред.) Северский Донец", - рассказал Пушилин в Max.
