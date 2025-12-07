https://ria.ru/20251207/svo-2060452485.html
Пушилин рассказал о целях ВС России на реке Северский Донец
Пушилин рассказал о целях ВС России на реке Северский Донец - РИА Новости, 07.12.2025
Пушилин рассказал о целях ВС России на реке Северский Донец
Подразделения Вооруженных сил России продолжают бои за Северск, фиксируется продвижение в окрестностях с целью выбить противника с противоположенного берега... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T21:06:00+03:00
2025-12-07T21:06:00+03:00
2025-12-07T21:21:00+03:00
Пушилин рассказал о целях ВС России на реке Северский Донец
Пушилин: ВС РФ хотят выбить ВСУ с противоположного берега Северского Донца