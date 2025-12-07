Рейтинг@Mail.ru
Войска идут на Купянском направлении, приближая победу, заявил Белоусов - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 07.12.2025 (обновлено: 14:50 07.12.2025)
https://ria.ru/20251207/svo-2060414249.html
Войска идут на Купянском направлении, приближая победу, заявил Белоусов
Войска идут на Купянском направлении, приближая победу, заявил Белоусов - РИА Новости, 07.12.2025
Войска идут на Купянском направлении, приближая победу, заявил Белоусов
Военнослужащие ВС РФ, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, уверенно продвигаются вперед на Купянском направлении, приближая день общей победы, заявил... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T14:37:00+03:00
2025-12-07T14:50:00+03:00
общество
безопасность
россия
андрей белоусов
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031224071_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_ea641589c73593c80948f7676b6756f4.jpg
https://ria.ru/20251207/kucherovka-2060413892.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031224071_236:0:2725:1867_1920x0_80_0_0_601ed8ba7fdd3336d24007afa975caa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, безопасность, россия, андрей белоусов
Общество, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Специальная военная операция на Украине
Войска идут на Купянском направлении, приближая победу, заявил Белоусов

Белоусов: ВС РФ продвигаются на Купянском направлении, приближая победу

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, уверенно продвигаются вперед на Купянском направлении, приближая день общей победы, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Глава российского военного ведомства отметил, что военнослужащие, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, уверенно продвигаются вперед на Купянском направлении, приближая день общей победы", - сообщило в своем Telegram-канале Минобороны РФ.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Белоусов поздравил бойцов, освобождавших Кучеровку
Вчера, 14:33
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоБезопасностьРоссияАндрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала