В Сумах вновь прогремели взрывы
Очередной взрыв прогремел в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.12.2025
в мире
украина
сумская область
украина
сумская область
Новости
ru-RU
в мире, украина, сумская область
В мире, Украина, Сумская область
