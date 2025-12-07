В Тюмени арестовали двух обвиняемых в убийстве перекупщика машин

"Суд арестовал двух мужчин, обвиняемых в убийстве перекупщика автомобилей. Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайства следователя в отношении Максима Киприна и Олега Ильиных. Обвиняемые будут находиться в СИЗО по 3 февраля 2026 года", – говорится в сообщении.