В Тюмени арестовали двух обвиняемых в убийстве перекупщика машин
В Тюмени арестовали двух обвиняемых в убийстве перекупщика машин - РИА Новости, 07.12.2025
В Тюмени арестовали двух обвиняемых в убийстве перекупщика машин
Ленинский районный суд Тюмени арестовал двух обвиняемых в убийстве перекупщика машин, тело которого сожгли, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T19:45:00+03:00
2025-12-07T19:45:00+03:00
2025-12-07T19:45:00+03:00
происшествия
тюмень
екатеринбург
тюмень
екатеринбург
происшествия, тюмень, екатеринбург
Происшествия, Тюмень, Екатеринбург
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости.
Ленинский районный суд Тюмени арестовал двух обвиняемых в убийстве перекупщика машин, тело которого сожгли, сообщила
объединенная пресс-служба судебной системы региона.
По данным следствия, двое 23-летних мужчин нашли объявление о продаже автомобиля и в ночь на четверг под видом приезжих покупателей попросили владельца машины показать им иномарку. Во время осмотра один из них зарезал хозяина авто за рулем, тело перенесли на заднее сиденье уже своей машины, которая была не зарегистрирована и без номеров, выехали за город и подожгли ее. Автомобиль убитого вывезли в Екатеринбург
и дали объявление о продаже.
Как уточняли в региональном главке МВД, фигуранты – ранее судимые жители Тюмени
и Заводоуковска, по версии следствия, они совершили убийство владельца авто, чтобы завладеть его машиной. Один из них был задержан в Екатеринбурге при попытке продать похищенную машину, второго задержали в Тюмени в квартире у знакомой, где он пытался скрыться.
"Суд арестовал двух мужчин, обвиняемых в убийстве перекупщика автомобилей. Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайства следователя в отношении Максима Киприна и Олега Ильиных. Обвиняемые будут находиться в СИЗО по 3 февраля 2026 года", – говорится в сообщении.
Отмечается, что убийство было совершено ради иномарки Kia Optima.
"Ильиных в судебном заседании просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, Киприн согласился с решением суда об избрании меры пресечения в виде ареста", – добавили в пресс-службе.