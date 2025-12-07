В России ежегодно растет число иностранных студентов, заявили в Минобрнауки

КАИР, 7 дек - РИА Новости, Рустам Имаев. Число иностранных студентов в России ежегодно растет, российские университеты становятся более привлекательными для учащихся со всего мира, заявил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.