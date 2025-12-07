Рейтинг@Mail.ru
В России ежегодно растет число иностранных студентов, заявили в Минобрнауки - РИА Новости, 07.12.2025
23:43 07.12.2025
В России ежегодно растет число иностранных студентов, заявили в Минобрнауки
В России ежегодно растет число иностранных студентов, заявили в Минобрнауки - РИА Новости, 07.12.2025
В России ежегодно растет число иностранных студентов, заявили в Минобрнауки
Число иностранных студентов в России ежегодно растет, российские университеты становятся более привлекательными для учащихся со всего мира, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.12.2025
россия
образование - общество
константин могилевский
россия
Новости
россия, образование - общество, константин могилевский
Россия, Образование - Общество, Константин Могилевский
В России ежегодно растет число иностранных студентов, заявили в Минобрнауки

РИА Новости: в России ежегодно растет число иностранных студентов

Студенты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Студенты на лекции. Архивное фото
КАИР, 7 дек - РИА Новости, Рустам Имаев. Число иностранных студентов в России ежегодно растет, российские университеты становятся более привлекательными для учащихся со всего мира, заявил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
"Мы видим ежегодную тенденцию на увеличение численности иностранных студентов. Наше образование и наши университеты становятся более привлекательными для студентов со всего мира", - сказал Могилевский на полях форума федерации ректоров российских и арабских университетов, открывшегося в воскресенье в Хелуанском университете в египетской столице Каире.
Замглавы Минобрнауки РФ упомянул, что по состоянию на предыдущий учебный год в российских университетах, включая филиалы, училось 414 тысяч иностранных студентов.
"Цифры нынешнего года буквально на днях нам предоставят органы статистики", - добавил Могилевский.
Россия Образование - Общество Константин Могилевский
 
 
