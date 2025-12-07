В России ежегодно растет число иностранных студентов, заявили в Минобрнауки

КАИР, 7 дек - РИА Новости, Рустам Имаев. Число иностранных студентов в России ежегодно растет, российские университеты становятся более привлекательными для учащихся со всего мира, заявил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
"Мы видим ежегодную тенденцию на увеличение численности иностранных студентов. Наше образование и наши университеты становятся более привлекательными для студентов со всего мира", - сказал Могилевский на полях форума федерации ректоров российских и арабских университетов, открывшегося в воскресенье в Хелуанском университете в египетской столице Каире.
Замглавы Минобрнауки РФ упомянул, что по состоянию на предыдущий учебный год в российских университетах, включая филиалы, училось 414 тысяч иностранных студентов.
"Цифры нынешнего года буквально на днях нам предоставят органы статистики", - добавил Могилевский.
Россия увеличит квоты в вузах для индийских студентов
5 декабря, 16:38