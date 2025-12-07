Рейтинг@Mail.ru
Хегсет заявил, что время утопического идеализма в политике США прошло
21:51 07.12.2025
Хегсет заявил, что время утопического идеализма в политике США прошло
Хегсет заявил, что время утопического идеализма в политике США прошло
Военный министр США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты отказываются от идеалистической внешней политики в пользу более реалистичного подхода. РИА Новости, 07.12.2025
Хегсет заявил, что время утопического идеализма в политике США прошло

Глава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Военный министр США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты отказываются от идеалистической внешней политики в пользу более реалистичного подхода.
"Мы делаем это так, чтобы в выигрыше оказалась не только наша страна, но и весь мир. Долой утопический идеализм, и да здравствует трезвый реализм", - заявил глава Пентагона в Калифорнии на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что при нем США отойдут от масштабных внешнеполитических проектов, таких как вторжение в Ирак и Афганистан, в пользу подхода, основанного на национальных интересах США.
Хегсет заявил, что США не дадут противникам размещать оружие на западе
