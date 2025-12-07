https://ria.ru/20251207/ssha-2060456417.html
Хегсет заявил, что время утопического идеализма в политике США прошло
Военный министр США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты отказываются от идеалистической внешней политики в пользу более реалистичного подхода. РИА Новости, 07.12.2025
Хегсет заявил, что время утопического идеализма в политике США прошло
Хегсет заявил, что время утопического идеализма во внешней политике США прошло