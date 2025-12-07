Белый дом опроверг сообщения о возможном увольнении министра безопасности

ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Белый дом опроверг сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы думает об увольнении министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
Ранее издание Bulwark, ссылаясь на бывших сотрудников министерства внутренней безопасности, сообщило, что Трамп рассматривает возможность снятия Ноэм с должности.
"Этот "репортаж" — как и сам Bulwark — абсолютные фейковые новости! Министр Ноэм отлично справляется с реализацией повестки президента и делает Америку снова безопасной", — написала представитель Белого дома Эбигейл Джексон в соцсети X.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.