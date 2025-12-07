Рейтинг@Mail.ru
Белый дом опроверг сообщения о возможном увольнении министра безопасности - РИА Новости, 07.12.2025
20:05 07.12.2025
Белый дом опроверг сообщения о возможном увольнении министра безопасности
Белый дом опроверг сообщения о возможном увольнении министра безопасности
Белый дом опроверг сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы думает об увольнении министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм. РИА Новости, 07.12.2025
в мире
сша
дональд трамп
сша
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Белый дом опроверг сообщения о возможном увольнении министра безопасности

Белый дом опроверг сообщения о возможном увольнении министра безопасности Ноэм

© AP Photo / Susan Walsh
Кристи Ноэм - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Кристи Ноэм. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Белый дом опроверг сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы думает об увольнении министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
Ранее издание Bulwark, ссылаясь на бывших сотрудников министерства внутренней безопасности, сообщило, что Трамп рассматривает возможность снятия Ноэм с должности.
"Этот "репортаж" — как и сам Bulwark — абсолютные фейковые новости! Министр Ноэм отлично справляется с реализацией повестки президента и делает Америку снова безопасной", — написала представитель Белого дома Эбигейл Джексон в соцсети X.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Сын Трампа допустил выдвижение лидера США на третий срок
В миреСШАДональд Трамп
 
 
