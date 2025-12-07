Рейтинг@Mail.ru
Клинтон заявила, что Китай вытесняет США в Африке
16:05 07.12.2025
Клинтон заявила, что Китай вытесняет США в Африке
США стали уделять меньшее внимание "мягкой силе" во внешней политике, и эту нишу заполняет Китай, что особенно заметно на Африканском континенте, заявила в...
в мире, сша, китай, африка, хиллари клинтон, дональд трамп
В мире, США, Китай, Африка, Хиллари Клинтон, Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein/PoolФлаги США и Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein/Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. США стали уделять меньшее внимание "мягкой силе" во внешней политике, и эту нишу заполняет Китай, что особенно заметно на Африканском континенте, заявила в воскресенье бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.
"В (дипломатическом) арсенале (США) есть множество инструментов, и среди них – развитие мягкой силы, которое, к сожалению, мы решили не делать приоритетным, а также способы, с помощью которых мы пытаемся влиять на людей, убеждать их. Китай заполняет эту нишу, особенно в Африке", – заявила Клинтон на Дохийском форуме 2025.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Макрон пригрозил Китаю пошлинами от ЕС
Вчера, 15:03
В марте известный американский политолог Джозеф Най, автор концепции "мягкой силы", раскритиковал в статье политику президента США Дональда Трампа, заявив, что она не способствует укреплению влияния США в мире.
Согласно концепции Ная, власть зиждется не только на военной мощи и экономическом принуждении, ее также можно добиться с помощью привлекательности. И в долгосрочной перспективе зачастую побеждает именно "мягкая сила".
По мнению политолога, Трамп "не понимает, что такое "мягкая сила". Най также приводит в статье пример "мягкой силы" Китая, которая не менее успешна, чем американская, например, в Африке. На данный момент, по его словам, в Азии Китай отстает от США по привлекательности, однако в скором времени Пекин, возможно, займет место, которое освобождает Вашингтон.
Пиво разных сортов - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Китай потеснил Германию и стал крупнейшим экспортером пива в Россию
6 декабря, 10:15
 
В миреСШАКитайАфрикаХиллари КлинтонДональд Трамп
 
 
