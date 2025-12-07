Клинтон заявила, что Китай вытесняет США в Африке

ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. США стали уделять меньшее внимание "мягкой силе" во внешней политике, и эту нишу заполняет Китай, что особенно заметно на Африканском континенте, заявила в воскресенье бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Согласно концепции Ная, власть зиждется не только на военной мощи и экономическом принуждении, ее также можно добиться с помощью привлекательности. И в долгосрочной перспективе зачастую побеждает именно "мягкая сила".