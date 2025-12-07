Рейтинг@Mail.ru
Медведев сравнил стратегию безопасности США с попыткой разворота корабля - РИА Новости, 07.12.2025
15:14 07.12.2025 (обновлено: 15:21 07.12.2025)
Медведев сравнил стратегию безопасности США с попыткой разворота корабля
Медведев сравнил стратегию безопасности США с попыткой разворота корабля
Обновленная стратегия нацбезопасности США выглядит попыткой "разворота огромного корабля", который долгое время шел по инерции, считает зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 07.12.2025
РИА Новости
сша, россия, европа, дмитрий медведев, в мире
США, Россия, Европа, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев сравнил стратегию безопасности США с попыткой разворота корабля

Медведев: стратегия нацбезопасности США выглядит попыткой разворота корабля

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Обновленная стратегия нацбезопасности США выглядит попыткой "разворота огромного корабля", который долгое время шел по инерции, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Из недр Белого дома вышел весьма любопытный документ. Это не просто очередная кипа надменных американских дипломатических формул. Он больше похож на попытку разворота огромного корабля, который долго шёл по инерции и наконец решил изменить курс", - написал Медведев в Max.
В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Медведев назвал "форточкой" для диалога с Россией новую стратегию США
Вчера, 15:08
 
СШАРоссияЕвропаДмитрий МедведевВ мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
