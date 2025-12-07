Россия будет смотреть на конкретные шаги, а не слова США, заявил Медведев

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев прокомментировал новую стратегию нацбезопасности США, отметив, что Россия будет смотреть не на красивые слова, а на конкретные шаги.
"Стратегия – это политическая декларация, а отнюдь не, пользуясь словами родного Ильича, "перемена всех наших взглядов на социализм"... Россия будет смотреть не на красивые слова, а на конкретные шаги: есть ли движение к тому, чтобы начать договариваться? Готовы ли США и ЕС обсуждать с нами безопасность без ультиматумов? Не просто гарантировать безопасность полудохлой страны 404, а обеспечивать именно общеевропейскую безопасность?", - написал Медведев в своем канале на платформе Max.
В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.