Россия будет смотреть на конкретные шаги, а не слова США, заявил Медведев - РИА Новости, 07.12.2025
14:48 07.12.2025 (обновлено: 15:20 07.12.2025)
Россия будет смотреть на конкретные шаги, а не слова США, заявил Медведев
Россия будет смотреть на конкретные шаги, а не слова США, заявил Медведев

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев прокомментировал новую стратегию нацбезопасности США, отметив, что Россия будет смотреть не на красивые слова, а на конкретные шаги.
"Стратегия – это политическая декларация, а отнюдь не, пользуясь словами родного Ильича, "перемена всех наших взглядов на социализм"... Россия будет смотреть не на красивые слова, а на конкретные шаги: есть ли движение к тому, чтобы начать договариваться? Готовы ли США и ЕС обсуждать с нами безопасность без ультиматумов? Не просто гарантировать безопасность полудохлой страны 404, а обеспечивать именно общеевропейскую безопасность?", - написал Медведев в своем канале на платформе Max.
В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Приход в Белый Дом нового "Байдена" помешает США, считает Медведев
Вчера, 14:43
 
В миреРоссияСШАЕвропаДмитрий МедведевЕдиная РоссияЕвросоюз
 
 
